Росія масовано атакувала Одещину
Більшість ворожих цілей збила протиповітряна оборона
Уночі 19 травня російські війська масовано атакували південь Одещини ударними безпілотниками. Більшість повітряних цілей ураження були знищені силами ППО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.
В Ізмаїльському районі БпЛА влучив у будівлю складу, пошкодивши покрівлю та вікна. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Унаслідок атаки постраждалих немає.
Нагадаємо, 18 травня російські окупанти атакували Одесу. Унаслідок обстрілу поранення отримали двоє містян.
У Приморському та Київському районах значних пошкоджень зазнали кілька житлових будинків: у триповерхових будівлях зруйновано дахи, в іншому секторі зруйновано одноповерховий будинок. Також через атаку пошкоджено будівлі міського ліцею та дитячого садочка.
До слова, спеціальні підрозділи протиповітряної оборони, сформовані з портових працівників-ветеранів, вже збивають ворожі безпілотники над українськими портами. Водночас Росія за перші місяці 2026 року збільшила кількість дронових атак на портову інфраструктуру більш ніж у десять разів.
Підрозділи ППО в портах сформовані з працівників державних підприємств – здебільшого ветеранів повномасштабного вторгнення. Організаційно вони підпорядковуються Повітряним силам ЗСУ, але до безпосереднього захисту критичної інфраструктури залучені самі держпідприємства.
