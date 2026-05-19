Трагедія в Ізмаїлі: у квартирі померлої жінки в шафі знайдено тіло немовляти

Експерти офіційно підтвердили: дитина народилася мертвою

В Ізмаїлі, що на Одещині, у шафі померлої жінки виявили мертве немовля, загорнуте в пакет. За попередніми даними, дитина померла ще в утробі матері. «Главком» розповідає все, що наразі відомо про цей трагічний випадок.

У квартирі померлої виявили тіло дитини

У місті Ізмаїл на Одещині під час огляду квартири померлої жінки правоохоронці виявили пакет із тілом новонародженої дитини та направили його на судово-медичну експертизу. Про це «Суспільному» повідомила речниця Одеської обласної прокуратури Інна Верба.

За словами речниці, жінка померла в одній із місцевих лікарень. Під час обстеження її помешкання в шафі знайшли тіло немовляти, загорнуте в пакет. За попередніми даними, дитина померла ще в утробі, а пологи жінка приймала самостійно вдома.

На обліку в закладах охорони здоровʼя жінка як вагітна не перебувала, повідомила Інна Верба. Наразі тіло матері та дитини направили на експертизи, підкреслила прессекретарка прокуратури. За фактом смерті дитини прокуратура розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. п. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок».

Судово-медична експертиза тіла жінки

За даними bessarabia inform, судово-медична експертиза тіла жінки виявила у померлої гнійний менінгіт та набряк головного мозку. Крім того, розтин офіційно зафіксував пологи поза медичним закладом.

Другим ключовим фактором стало дослідження тіла немовляти. Експерти офіційно підтвердили: дитина народилася мертвою.

Реакція нардепа Сушка

На інцидент відреагував народний депутат України, голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування порушень прав дитини Павло Сушко.

«Щойно отримав інформацію, що в Ізмаїлі в реанімації міської лікарні померла 33-річна жінка, доставлена з діагнозом судомний синдром на фоні алкогольної залежності. Під час огляду квартири, де вона проживала з двома малолітніми дітьми, правоохоронці виявили в шафі пакет із тілом новонародженого хлопчика. Чесно, вже просто немає слів. А в цей час міністр Улютін перебуває в Одеській області та розповідає про «соціальні послуги», «сімейне середовище» і чергові реформи. Пане Улютін, замість цих лозунгів негайно виїжджайте в Ізмаїльський морг, щоб своїми очима побачити реальні наслідки своєї бездіяльності та реформ, які проводить Мінсоц», – написав нардеп.

