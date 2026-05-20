Одеса: російський дрон влучив у багатоповерхівку

glavcom.ua
Ростислав Вонс
Одеса: російський дрон влучив у багатоповерхівку
Після ворожої атаки повністю зруйновано одноповерхову будівлю
фото: Одеська МВА
Унаслідок атаки ніхто не постраждав

Російські загарбники уночі 20 травня атакували Одесу. В одному з районів міста повністю зруйновано одноповерхову будівлю, також зафіксовано влучання у багатоповерхівку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської МВА Сергія Лисака.

Крім того, під ворожий удар потрапили об'єкт інфраструктури та складські приміщення, згоріло декілька автомобілів. Також пошкодження зафіксовано в одному з міських парків.

Зафіксовано влучання у верхні поверхи багатоповерхівки без детонації
фото: Одеська МВА

За словами чиновника, обійшлося без постраждалих.

«Комунальники вже ліквідовують наслідки ударів та розчищають території від уламків. Розгорнуто оперативний штаб, де постраждалим мешканцям надають необхідну допомогу та приймають заяви на відновлення пошкодженого житла», – зазначив він.

Комунальники розчищають території від уламків
фото: Одеська МВА

Нагадаємо, уночі 20 травня російські терористи атакували Одесу безпілотниками.

Крім того, окупаційні війська атакували безпілотниками місто Конотоп Сумської області. Внаслідок прямого влучання ворожого «шахеда» в п'ятиповерхівку обвалилося три поверхи.

До слова, російська окупаційна армія атакувала Дніпро. Через атаку росіян на Дніпро, зокрема, понівечено склади з продуктами харчування.

