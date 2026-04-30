Олійна пляма під Одесою збільшується. Який рівень загрози? (відео)

Екологи працюють над локалізацією та оцінюють екологічні наслідки

Олійна пляма в морі біля Одеси розтягнулась на тисячу кілометрів

Акваторія Чорного моря в районі порту Чорноморськ зазнала серйозного забруднення після повітряної атаки окупантів 26 квітня. І ситуація у північно-західній частині Чорного моря стрімко погіршується. За минулу добу площа забруднення невідомими нафтопродуктами збільшилася, охоплюючи нові ділянки акваторії та наближаючись до Одеського узбережжя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну екологічну інспекцію Південно-Західного округу.

«Державні інспектори провели обстеження акваторії та побережжя Чорного моря у межах міста Чорноморськ. Підставою стала інформація про забруднення, пов'язане з руйнуванням резервуару з олією внаслідок повітряної атаки 26 квітня», – йдеться в повідомленні Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.

Масштаби забруднення

За даними інспекторів, які вже працюють на місці, морська вода в районі порту частково змінила колір. Жовтуваті маслянисті плями розтягнулися уздовж берегової лінії та під впливом вітру й течій поступово виходять у відкрите море.

«Під час візуального огляду на поверхні води виявлено маслянисті плями жовтого кольору. Забруднення простягається вздовж берегової лінії орієнтовно на 700 метрів, місцями заходити біля моря на відстань від одного до п'ятнадцяти метрів», – зазначають інспектори.

Фахівці вже відібрали проби води для лабораторного аналізу. Головна мета – встановити точну концентрацію жирів та характер їхнього впливу на морську екосистему.

Чим загрожує олійна плівка морю

Екологи попереджають про серйозні ризики для морської флори та фауни:

Брак кисню: Олійна плівка створює непроникний бар’єр на поверхні води, що перешкоджає газообміну. Це може призвести до загибети дрібних морських організмів.

Небезпека для птахів: Під час огляду вже виявлено першу жертву — птаха, чиє пір'я було повністю вкрите маслянистою речовиною. Тварину встигли врятувати та передали фахівцям для очищення та реабілітації.

«Главком» писав, що внаслідок ворожої атаки по порту «Південний» на Одещині сталося загоряння контейнерів із борошном та рослинною олією. У результаті продукти горіння та рослинна олія потрапили в акваторію Чорного моря, що призвело до забруднення прибережної зони Одеси.Для недопущення подальшого поширення забруднення портовий канал перекрито двома шарами бонових загороджень.

До робіт залучено спеціалізований флот та судна для збору забруднень з водної поверхні. Акваторію порту «Південний» тимчасово перекрито до повної ліквідації наслідків витоку рослинної олії.

Нагадаємо, в Одесі у районі пляжів Дельфін та Ланжерон було виявлено плями, схожі на нафтові, а також загиблих птахів.