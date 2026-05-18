Військово-морські сили показали китайське судно, яке атакувала Росія

Ворожий ударний безпілотник атакував суховантажне судно Ksl Deyang, яке перебувало в морі неподалік Одещини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

Як зазначає пресслужба, судно ходить під прапором Маршаллових островів, а його судновласник – із КНР. На борту – екіпаж із громадян Китаю. «Росія вкотре демонструє, що її атаки становлять загрозу не лише Україні, тепер це ризик навіть для її найближчих партнерів, чиї судна опиняються в Чорному морі», – йдеться в повідомленні.

Як повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, під час атаки зафіксовано влучання у судно під прапором Гвінеї-Бісау, яке разом з Ksl Deyang перебували в районі очікування та рухалися українським коридором до портів Великої Одеси.

«Внаслідок влучань на обох суднах виниклі невеликі пожежі, які локалізовані силами суднової команди. На щастя, постраждалих серед екіпажів немає. Судна перебувають на ходу та продовжили рух до портів», – додав він.

Нагадаємо, Російська Федерація атакувала китайське торгове судно, яке перебувало в територіальних водах України. За словами речника Військово-морських сил Дмитра Плетенчука, ворог атакував корабель ударним безпілотником типу «Шахед».

До слова, спеціальні підрозділи протиповітряної оборони, сформовані з портових працівників-ветеранів, вже збивають ворожі безпілотники над українськими портами. Водночас Росія за перші місяці 2026 року збільшила кількість дронових атак на портову інфраструктуру більш ніж у десять разів.

Підрозділи ППО в портах сформовані з працівників державних підприємств – здебільшого ветеранів повномасштабного вторгнення. Організаційно вони підпорядковуються Повітряним силам ЗСУ, але до безпосереднього захисту критичної інфраструктури залучені самі держпідприємства.