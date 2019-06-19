Всеукраїнський дрифт-фестиваль відбудеться в Одесі
Кращі дрифт-пілоти покажуть свою майстерність на Всеукраїнському фестивалі «Odessa Drift Battle Festival»
14 липня 2019 року на 6-му км Овідіопольської дороги відбудеться Всеукраїнський дрифт-фестиваль «Odessa Drift Battle Festival».
У захоплюючому шоу візьмуть участь близько 30-ти автомобілів. Очікується, що глядачами фестивалю стануть понад 5000 осіб.
Час проведення - з 9:00 до 21:00.
Організатор фестивалю - благодійна організація «Фонд Еко-планета».