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    Всеукраїнський дрифт-фестиваль відбудеться в Одесі

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    Всеукраїнський дрифт-фестиваль відбудеться в Одесі

    Кращі дрифт-пілоти покажуть свою майстерність на Всеукраїнському фестивалі «Odessa Drift Battle Festival»

    14 липня 2019 року на 6-му км Овідіопольської дороги відбудеться Всеукраїнський дрифт-фестиваль «Odessa Drift Battle Festival».

    У захоплюючому шоу візьмуть участь близько 30-ти автомобілів. Очікується, що глядачами фестивалю стануть понад 5000 осіб.

    Час проведення - з 9:00 до 21:00.

    Організатор фестивалю - благодійна організація «Фонд Еко-планета».

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