Як пара геїв провокувала в одеситів реакцію: відео



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Загалом одесити виявились толерантними

Напередодні майбутнього маршу рівності в Одесі місцеві журналісти перевірили реакцію одеситів на пару закоханих геїв, які просили показати дорогу в Аркадію.

Виявилося, що жителі міста, в основному, толерантні - багато охоче показували дорогу, спілкувалися і радили хороші заклади в місті, пише «Думська».

Але зустрічалися і агресивні люди, які мали намір побити героїв експерименту.

Нагадаємо, напередодні активісти ЛГБТ пронесли Одесою величезне серце.

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