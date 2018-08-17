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    Як пара геїв провокувала в одеситів реакцію: відео

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    Як пара геїв провокувала в одеситів реакцію: відео

    Загалом одесити виявились толерантними

    Напередодні майбутнього маршу рівності в Одесі місцеві журналісти перевірили реакцію одеситів на пару закоханих геїв, які просили показати дорогу в Аркадію.

    Виявилося, що жителі міста, в основному, толерантні - багато охоче показували дорогу, спілкувалися і радили хороші заклади в місті, пише «Думська».

    Але зустрічалися і агресивні люди, які мали намір побити героїв експерименту.

    Нагадаємо, напередодні активісти ЛГБТ пронесли Одесою величезне серце.

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