За загадкових обставин померла одеситка, яка переробляла себе на ляльку Барбі

Загибла Ольга Архангельська (праворуч) з подругою Валерією Лук'яновою (ліворуч) переробляли свою зовнішність під ляльку Барбі

Подруга загиблої розповіла, що 32-річна дівчина «передбачила свою смерть у вірші»

За загадкових обставин померла 32-річна одеська поетеса Ольга Архангельська. Про це повідомила її подруга, відома українська модель, блогерка-мільйонниця Валерія Лук'янова, відома багатьом як «Одеська Барбі».

Видання ТСН зазначає, що близько 10 років тому Ольга вела активний спосіб життя і переробляла свою зовнішність під ляльку Барбі. Разом з Валерією вони часто публікували спільні фото в соцмережах і мали багатьох шанувальників.

Пізніше, як пишуть ЗМІ, шляхи дівчат розійшлися. Валерія стала активно займатися своєю розкруткою і перебралася до США, а Ольга намагалася стати дизайнером, а також продовжувала писати вірші. За життя Архангельська встигла випустити збірку віршів російською мовою «Пливу я в часі».

18 травня Валерія Лук'янова написала загадковий допис в російській соцмережі «ВКонтакте» в пам'ять про свою подругу, в якому розповіла, що Ольга знала, що помре ще кілька років тому і готувалася до цього.

«Дуже неоднозначна натура, поетеса. Передбачила свою смерть у своєму вірші... Вона була неймовірно гордою і чемною людиною. Вона була дуже доброю, дуже відкритою і щирою. І ця реальність була занадто суворою для неї. Вона намагалася втекти, і... втекла», – написала Лук'янова.

В останні роки Ольга практично нічого не публікувала в соцмережах про себе. Багато знайомих стали переживати за неї. Як пишуть ЗМІ, жінка пішла з життя 16 травня.

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