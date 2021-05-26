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    За загадкових обставин померла одеситка, яка переробляла себе на ляльку Барбі

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    Загибла Ольга Архангельська (праворуч) з подругою Валерією Лук'яновою (ліворуч) переробляли свою зовнішність під ляльку Барбі - За загадкових обставин померла одеситка, яка переробляла себе на ляльку Барбі
    Загибла Ольга Архангельська (праворуч) з подругою Валерією Лук'яновою (ліворуч) переробляли свою зовнішність під ляльку Барбі
    Фото: vk.com/olkers

    Подруга загиблої розповіла, що 32-річна дівчина «передбачила свою смерть у вірші»

    За загадкових обставин померла 32-річна одеська поетеса Ольга Архангельська. Про це повідомила її подруга, відома українська модель, блогерка-мільйонниця Валерія Лук'янова, відома багатьом як «Одеська Барбі».

    Видання ТСН зазначає, що близько 10 років тому Ольга вела активний спосіб життя і переробляла свою зовнішність під ляльку Барбі. Разом з Валерією вони часто публікували спільні фото в соцмережах і мали багатьох шанувальників.

    Пізніше, як пишуть ЗМІ, шляхи дівчат розійшлися. Валерія стала активно займатися своєю розкруткою і перебралася до США, а Ольга намагалася стати дизайнером, а також продовжувала писати вірші. За життя Архангельська встигла випустити збірку віршів російською мовою «Пливу я в часі».

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    За загадкових обставин померла одеситка, яка переробляла себе на ляльку Барбі
    За загадкових обставин померла одеситка, яка переробляла себе на ляльку Барбі
    За загадкових обставин померла одеситка, яка переробляла себе на ляльку Барбі
    За загадкових обставин померла одеситка, яка переробляла себе на ляльку Барбі
    За загадкових обставин померла одеситка, яка переробляла себе на ляльку Барбі
    За загадкових обставин померла одеситка, яка переробляла себе на ляльку Барбі
    За загадкових обставин померла одеситка, яка переробляла себе на ляльку Барбі
    За загадкових обставин померла одеситка, яка переробляла себе на ляльку Барбі
    За загадкових обставин померла одеситка, яка переробляла себе на ляльку Барбі

    18 травня Валерія Лук'янова написала загадковий допис в російській соцмережі «ВКонтакте» в пам'ять про свою подругу, в якому розповіла, що Ольга знала, що помре ще кілька років тому і готувалася до цього.

    «Дуже неоднозначна натура, поетеса. Передбачила свою смерть у своєму вірші... Вона була неймовірно гордою і чемною людиною. Вона була дуже доброю, дуже відкритою і щирою. І ця реальність була занадто суворою для неї. Вона намагалася втекти, і... втекла», – написала Лук'янова.

    В останні роки Ольга практично нічого не публікувала в соцмережах про себе. Багато знайомих стали переживати за неї. Як пишуть ЗМІ, жінка пішла з життя 16 травня.

    До слова, 25 травня помер Вільям Шекспір – перший у світі чоловік, якого вакцинували від Covid-19

    Теги: Одеса смерть Вконтакте модель
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    За загадкових обставин померла одеситка, яка переробляла себе на ляльку Барбі