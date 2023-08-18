Росіяни атакували Херсонщину, влучили у Вознесенський храм (фото)
Храм вже не вперше отримує пошкодження внаслідок російських обстрілів
Під час обстрілу Херсонщини російські загарбники пошкодили Вознесенський храм в селі Дніпровськеі. Про це повідомили в Херсонській єпархії ПЦУ.
Там зазначили, що «рашисти надіслали святкове вітання напередодні свята Преображення Господнього».
Цей храм вже не вперше отримує пошкодження внаслідок російських обстрілів з часу, коли було звільнено Херсон.
«Ми вистоїмо, а їхня пам'ять покриється темною кіптявою ганьби і нестерпного духового смороду», – додали в ПЦУ.
Раніше повідомлялося, що окупанти влучили в найбільший православний храм Одеси. Також рашисти зруйнували ракетою храм у Запоріжжі.
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