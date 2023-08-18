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Росіяни атакували Херсонщину, влучили у Вознесенський храм (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни атакували Херсонщину, влучили у Вознесенський храм (фото)
Окупанти атакували церкву напередодні свята Преображення Господнього
фото: Херсонська єпархія ПЦУ

Храм вже не вперше отримує пошкодження внаслідок російських обстрілів

Під час обстрілу Херсонщини російські загарбники пошкодили Вознесенський храм в селі Дніпровськеі. Про це повідомили в Херсонській єпархії ПЦУ.

Там зазначили, що «рашисти надіслали святкове вітання напередодні свята Преображення Господнього».

Росіяни атакували Херсонщину, влучили у Вознесенський храм (фото) фото 1

Цей храм вже не вперше отримує пошкодження внаслідок російських обстрілів з часу, коли було звільнено Херсон.

«Ми вистоїмо, а їхня пам'ять покриється темною кіптявою ганьби і нестерпного духового смороду», – додали в ПЦУ.

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Раніше повідомлялося, що окупанти влучили в найбільший православний храм Одеси. Також рашисти зруйнували ракетою храм у Запоріжжі.

Теги: окупанти свята Херсон рашисти церква

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