Росіяни атакували Херсонщину, влучили у Вознесенський храм (фото)

Храм вже не вперше отримує пошкодження внаслідок російських обстрілів

Під час обстрілу Херсонщини російські загарбники пошкодили Вознесенський храм в селі Дніпровськеі. Про це повідомили в Херсонській єпархії ПЦУ.

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Там зазначили, що «рашисти надіслали святкове вітання напередодні свята Преображення Господнього».

Цей храм вже не вперше отримує пошкодження внаслідок російських обстрілів з часу, коли було звільнено Херсон.

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«Ми вистоїмо, а їхня пам'ять покриється темною кіптявою ганьби і нестерпного духового смороду», – додали в ПЦУ.

Раніше повідомлялося, що окупанти влучили в найбільший православний храм Одеси. Також рашисти зруйнували ракетою храм у Запоріжжі.