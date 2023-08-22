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В Одесі голови ОСББ влаштували бійку через каналізаційний люк (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
В Одесі голови ОСББ влаштували бійку через каналізаційний люк (відео)
Одна з голів ОСББ почала ображати та погрожувати іншій кримінальною відповідальністю
фото: скріншот з відео

Голови ОСББ побилися через те, що не змогли поділити доступ до каналізаційного люка

В Одесі на вул. Генерала Цвєтаєва голови об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) влаштували бійку. Причиною цьому стало те, що вони не змогли поділити доступ до каналізаційного люка. Відповідне відео з’явилося у соцмережах.

Увага! У відео присутня ненормативна лексика!

Одна з жінок стверджувала, що майно їй передав забудовник, тому лише вона має право розпоряджатися ним, інша ж голова ОСББ наполягала на тому, що майно спільне.

Згодом перша почала ображати, називати другу «злодійкою» та погрожувати кримінальною відповідальністю. Після чого трапилася бійка, яку розборонили правоохоронці та мешканці будинків.

Нагадаємо, голова ОСББ побив чоловіка через те, що той звертався до нього без поваги.

До слова, 1 серпня під час повітряної тривоги в Житомирі вихованці приватного садочка «Пташки», який розташований за адресою вул. Синельниківська, 14/4, не змогли потрапити в укриття. Голова ОСББ Оксана Фоміна, яка головує у будинку, де розташований приватний заклад, не впустила дітей та працівників в бомбосховище.

Теги: ОСББ вода Одеса бійка

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