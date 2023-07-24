Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Мер Одеси Труханов жорстко висловився про росіян (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Мер Одеси Труханов жорстко висловився про росіян (відео)
Труханов: «Ви просто істоти без роду та племені, моралі та цінностей. І без майбутнього»
фото з відкритих джерел

Мер Одеси Геннадій Труханов змінив риторику щодо росіян

Мер Одеси Геннадій Труханов у неділю, 23 липня, записав відеозвернення, у якому звернувся до росіян після чергового ракетного удару по місту.

«Декілька слів російською, спеціально для росіян. Якби ви знали, як вас ненавидить Одеса. Не тільки ненавидить, а й зневажає. Ви боретеся з маленькими дітьми, православними храмами. Та що казати – ваші ракети летять навіть у цвинтарі», – сказав мер.

Труханов також наголосив, що за цю війну росіян називали по-різному: рашисти, орки, мр*зі, гн*ди. 

«Але це ще лагідно. Ви просто істоти без роду та племені, моралі та цінностей. І без майбутнього. Ви дуже погано знаєте нас, одеситів. Ви нас не зламаєте, а лише розлютите ще більше. Сила наших захисників, помножена на біль і агресію звичайних людей, стане для вас вироком», – заявив Труханов.

Зазначимо, наприкінці вересня Одеська міськрада не підтримала демонтаж пам'ятника російській імператриці Катерині II на однойменній площі міста та переміщення до обласного історико-краєзнавчого музею. 

Нагадаємо, раніше Одеська міськрада повідомила про завершення голосування, на якому більшість містян підтримали демонтаж пам’ятника російські імператриці Катерині ІІ. Міський голова Одеси Геннадій Труханов, який раніше виступав проти знесення пам'ятника, заявив, що проголосує на сесії міськради за демонтаж пам’ятника.

6 листопада пам’ятник російській імператриці Катерині ІІ в Одесі місцева влада обнесла парканом. Саму скульптуру загорнули в чорний пакет

До слова, раніше мер Одеси Геннадій Труханов запропонував одеситам створити парковий комплекс «Імперського та Радянського минулого», замість того, щоб зносити пам'ятник Катерині ІІ та Суворову. Згодом Труханов заявив, що він проти «варварського» знесення пам’ятника російській імператриці Катерині ІІ. Мер розповів про початок громадських слухань щодо подальшої долі пам'ятника та наголосив, що процедуру ухвалення рішення необхідно проходити «цивілізовано».

Читайте також: Луценко виїхав із України, обіцяє повернутися
Теги: Одеса Геннадій Труханов росія росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гіркіна звинувачують в екстремізмі
У Росії затримано терориста Гіркіна
21 липня, 13:37
На Донбасі за добу сталося 32 бойових зіткнення
ЗСУ під щільним вогнем відбивають атаки на п’ятьох напрямках – Генштаб
21 липня, 06:31
Речник Державного департаменту США Меттью Міллер
Путін відмовився їхати на саміт БРІКС: реакція США
20 липня, 01:38
Терорист Стрєлков розкритикував Путіна та вище керівництво Росії
«Нікчема має передати владу». Терорист Гіркін висунув ультиматум Путіну
18 липня, 14:09
Дипломат запевняє, Росія не може ігнорувати здатність літаків F-16 нести ядерну зброю
РФ розглядатиме передачу Україні F-16 як загрозу в ядерній сфері
13 липня, 08:23
Австрійська група енергокомпаній OMV забезпечує 30% країни газом
Австрійська компанія купуватиме російський газ до 2040 року – Financial Times
10 липня, 06:14
Росіяни більше не приховують своє справжнє обличчя
Людиною бути важко. Росіянином бути легко
4 липня, 19:40
Путін запропонував силовикам проаналізувати заколот у Росії
Путін після термінового звернення зібрав силовиків (відео)
26 червня, 23:03
На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки
Авіаційні бомби на Херсонщині, ворог наступає на Сватівщині: ситуація в регіонах
26 червня, 12:43

Новини

Мер Одеси Труханов жорстко висловився про росіян (відео)
Мер Одеси Труханов жорстко висловився про росіян (відео)
Атака на Одещину: стало відомо, який порт обстріляли російські дрони
Атака на Одещину: стало відомо, який порт обстріляли російські дрони
Митрополит Московської церкви Агафангел після ракетного удару по Одесі прозрів
Митрополит Московської церкви Агафангел після ракетного удару по Одесі прозрів
Удар дронами по Одещині: є влучання та постраждалі (фото)
Удар дронами по Одещині: є влучання та постраждалі (фото)
На Одещині пролунали вибухи
На Одещині пролунали вибухи
Ракетний удар по Одесі: ЮНЕСКО направить до міста місію
Ракетний удар по Одесі: ЮНЕСКО направить до міста місію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
130K
Прикордонниця Плантовська та її генерал, звинувачений у корупції, вийшли сухими з води
17K
Нікопольці посадили картоплю на дні висохлого Каховського водосховища
17K
Таврійський напрямок: ЗСУ взяли в полон окупантів та знищили танк
16K
А як же карантин? Путін у Кронштадті активно фотографувався із натовпом
14K
«Бавовна» у Москві. Христо Грозєв пояснив, куди мали влучити дрони
11K
Луценко виїхав із України, обіцяє повернутися

Новини

Луценко виїхав із України, обіцяє повернутися
Сьогодні, 10:42
Вибухи на Одещині та «бавовна» у Москві: головне за ніч
Сьогодні, 07:17
ЗСУ відбили 35 атак і розгромили командний пункт окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:30
Місцями короткочасні дощі з грозами: прогноз погоди на 24 липня
Сьогодні, 06:01
Резніков сказав, коли розпочнеться тренування українських пілотів на F-16
Сьогодні, 05:19
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:23

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту