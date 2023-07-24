Мер Одеси Труханов жорстко висловився про росіян (відео)

Труханов: «Ви просто істоти без роду та племені, моралі та цінностей. І без майбутнього»

Мер Одеси Геннадій Труханов змінив риторику щодо росіян

Мер Одеси Геннадій Труханов у неділю, 23 липня, записав відеозвернення, у якому звернувся до росіян після чергового ракетного удару по місту.

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«Декілька слів російською, спеціально для росіян. Якби ви знали, як вас ненавидить Одеса. Не тільки ненавидить, а й зневажає. Ви боретеся з маленькими дітьми, православними храмами. Та що казати – ваші ракети летять навіть у цвинтарі», – сказав мер.

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Труханов також наголосив, що за цю війну росіян називали по-різному: рашисти, орки, мр*зі, гн*ди.

«Але це ще лагідно. Ви просто істоти без роду та племені, моралі та цінностей. І без майбутнього. Ви дуже погано знаєте нас, одеситів. Ви нас не зламаєте, а лише розлютите ще більше. Сила наших захисників, помножена на біль і агресію звичайних людей, стане для вас вироком», – заявив Труханов.

Зазначимо, наприкінці вересня Одеська міськрада не підтримала демонтаж пам'ятника російській імператриці Катерині II на однойменній площі міста та переміщення до обласного історико-краєзнавчого музею.

Нагадаємо, раніше Одеська міськрада повідомила про завершення голосування, на якому більшість містян підтримали демонтаж пам’ятника російські імператриці Катерині ІІ. Міський голова Одеси Геннадій Труханов, який раніше виступав проти знесення пам'ятника, заявив, що проголосує на сесії міськради за демонтаж пам’ятника.

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6 листопада пам’ятник російській імператриці Катерині ІІ в Одесі місцева влада обнесла парканом. Саму скульптуру загорнули в чорний пакет.

До слова, раніше мер Одеси Геннадій Труханов запропонував одеситам створити парковий комплекс «Імперського та Радянського минулого», замість того, щоб зносити пам'ятник Катерині ІІ та Суворову. Згодом Труханов заявив, що він проти «варварського» знесення пам’ятника російській імператриці Катерині ІІ. Мер розповів про початок громадських слухань щодо подальшої долі пам'ятника та наголосив, що процедуру ухвалення рішення необхідно проходити «цивілізовано».