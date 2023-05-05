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Ув'язнення Труханова: за мера Одеси внесена застава

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ув'язнення Труханова: за мера Одеси внесена застава
Заставу на спецрахунок перерахував один із депутатів міськради
фото: Думска

Наразі невідомо, хто саме вніс заставу за мера Одеси

Мер Одеси Геннадій Труханов може вийти з-під варти, адже за нього внесена застава у розмірі 13 млн гривень. Про це пише «РБК-Україна» з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

Як повідомляє «Думська» заставу на спецрахунок перерахував один із депутатів міськради, член промерської фракції «Довіряй справам».

Нагадаємо, 4 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура взяла під варту мера Одеси Геннадія Труханова.

25 квітня колегія суддів Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання прокурора САП про зміну запобіжного заходу міському голові Одеси Геннадію Труханову.  Йому збільшили заставу та зобов'язали носити електронний браслет. 

Як повідомлялося, Труханова та ще низку чиновників мерії Одеси підозрюють у заволодінні коштами міського бюджету у 2016 році. Тоді вони могли незаконно отримати гроші за допомогою купівлі будівлі збанкрутілого заводу «Краян» за свідомо завищеною вартістю.

Теги: Одеса Геннадій Труханов

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