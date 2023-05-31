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Зеленський відвідав з робочим візитом Одещину (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський відвідав з робочим візитом Одещину (фото, відео)
Візит Володимира Зеленського на Одещину, 31 травня 2023 року
фото: Офіс президента

Глава держави представив новопризначеного голову Одеської обласної державної адміністрації Олега Кіпера

Президент України Володимир Зеленський сьогодні з візитом відвідав Одеську область. Про це він повідомив у Telegram.

«Робоча поїздка до Одеської області. Провів нараду з військовим командуванням та керівниками правоохоронних органів регіону щодо актуальної ситуації на Одещині», – йдеться в повідомленні.

Також глава держави представив новопризначеного голову Одеської обласної державної адміністрації Олега Кіпера.

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Зазначається, що під час наради обговорювались важливі актуальні питання: відновлення пошкодженої внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування, перезапуск ключових підприємств в умовах воєнного стану, забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб, реабілітацію військових.

«Відзначив роботу обласного управління Служби безпеки України з протидії розвідувально-підривній діяльності ворога», – додав президент.

Зеленський також заслухав інформацію відповідних керівників про стан забезпечення життєдіяльності Одеської області та міста Одеси, оперативну та криміногенну обстановку в регіоні.

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Учасники заходу обговорили відновлення економіки області, яка зазнала втрат унаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури, та забезпечення її стабільного функціонування, перезапуск ключових підприємств в умовах воєнного стану. 

Нагадаємо, що дружина Кіпера досі громадянка РФ. У базі МВС Росії паспорта Ірини Кіпер у переліку недійсних немає. Так само дійсний і її індивідуальний номер платника податків, свідчить база Федеральної податкової служби.

Теги: Одещина Володимир Зеленський

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