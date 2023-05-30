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Зеленський обговорив партнерство з представниками британської оборонної компанії: деталі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зеленський обговорив партнерство з представниками британської оборонної компанії: деталі
Президент звернувся до представників місцевої влади щодо доступності укриттів
фото: скриншот відео

Зараз ведеться робота над створенням в Україні бази для виробництва й ремонту зброї

Україна продовжуємо консолідацію партнерів для того, щоб українська протиповітряна оборона стала максимально ефективною. Президент Володимир Зеленський сьогодні мав розмову з представниками потужної британської оборонної компанії BAE Systems. Також говорив із канцлером Німеччини Олафом Шольцом та зустрівся з американською Атлантичною радою. Про це він розповів у своєму вечірньому відеозверненні.

Спершу глава держави подякував нашим Повітряним силам та всім захисникам і захисницям неба за відбиття чергового нічного нальоту російських дронів. «Знову й знову дякую нашим воїнам за кожен збитий «Шахед», за кожну збиту російську ракету. Бо це завжди – врятовані життя людей, завжди врятована інфраструктура», – сказав він.

Також він висловив співчуття усім постраждалим та рідним загиблих від російських атак і нагадав, що дуже важливо зважати на повітряну тривогу та не ставитися до неї легковажно. Крім того, він окремо звернувся до представників місцевої влади. «Укриття у містах мають бути доступними. Люди мають розуміти, коли і як збільшиться кількість та доступність укриттів. Це відповідальність конкретних посадовців, і конкретна відповідальність», – наголосив Зеленський.

Український очільник провів декілька важливих зустрічей і розмов для того, щоб українська ППО стала максимально ефективною. «Російський терор має програвати щодня й щоночі, у кожному нашому регіоні, у небі кожного українського міста й села. Коли будь-який напад російських терористів буде завершуватися провалом для терористів, їхні поразки стануть джерелом нашої безпеки – довгострокової», – підкреслив глава держави.

Він поговорив із канцлером Німеччини Шольцом, зокрема про ППО. Подякував за вже надані Україні системи ППО й обговорив загальну оборонну та безпекову ситуацію. «Перед важливими міжнародними заходами, що відбудуться вже дуже скоро, виходимо на спільні позиції, на спільні рішення. І я дякую Олафу, пану канцлеру, за його особисту рішучість, яка багато в чому стає рішучістю всієї Європи», – сказав президент.

Також він говорив із представниками потужної британської оборонної компанії BAE Systems. «Це справді масштабний виробник зброї – тієї зброї, яка нам необхідна зараз та яка буде необхідна нам і надалі для гарантування безпеки нашої держави та всього регіону. Працюємо над створенням в Україні відповідної бази для виробництва й ремонту. Йдеться про широкий спектр зброї: від танків до артилерії. Ми забезпечимо Україні, а отже, всій Європі такий новий фундамент міцності», – розповів Зеленський.

Крім того, він зустрівся сьогодні з делегацією одного з провідних світових аналітичних центрів, американської Атлантичної ради. «Хороша, корисна розмова для захисту наших спільних цінностей, усіх у світі, хто цінує свободу. Поінформував представників Атлантичної ради про наші основні оборонні потреби станом на зараз, на цей час у протистоянні. Ми обговорили кроки, що наближають створення нової авіаційної коаліції. Ми незмінно наближаємося до цього результату – до отримання нашими воїнами сучасних винищувачів», – звітував Зеленський.

Президент традиційно подякував Сполученим Штатам, Європі, усім союзникам і, звичайно, нашим воїнам. «Усім, хто зараз у бою заради України. Усім, хто на бойових завданнях. На бойових постах. Авдіївський напрямок, Бахмут, Мар’їнка, Шахтарський напрямок. Дякую всім, хто захищає наші позиції на Луганщині та на Харківщині. Дякую кожному й кожній, хто захищає Запоріжжя, Херсонщину. Дякую всім, хто тримає силу нашого кордону. Наші бригади, які воюють. Наші бригади, які готові йти вперед. І наша розвідка. Наші сили безпеки. На всіх напрямках та на всіх рівнях ворог повинен відчути, що Україна зміцніла. Слава нашим героям! Слава Україні!», – завершив президент.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц телефоном обговорили подальше посилення оборонних можливостей України та скоординували позиції перед майбутніми міжнародними заходами. 

Раніше Зеленський повідомив, що готовий говорити про зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним лише після виведення російських військ з України.

Теги: Володимир Зеленський Україна системи ППО зброя

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