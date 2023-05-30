Дружина майбутнього очільника Одеської ОВА має паспорт РФ

Олег Кіпер зізнався, що під час повномасштабного вторгнення виїжджав за кордон у приватних цілях двічі

Ще у лютому Кіпер казав, що його дружина відмовилась від громадянства Росії

Дружина майбутнього очільника Одеської ОВА Олега Кіпера досі має російський паспорт. Про це йдеться у розслідуванні «Схем».

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У базі МВС Росії паспорта Ірини Кіпер у переліку недійсних немає. Так само дійсний і її індивідуальний номер платника податків, свідчить база Федеральної податкової служби.

«Ще у лютому Кіпер казав, що його дружина відмовилась від громадянства Росії «у зв’язку з подіями, пов’язаними з війною РФ проти України».

На уточнення, що російський паспорт його дружини досі є дійсним, Кіпер лише відповів, що «цими питаннями займалась міграційна служба України».

Хоча серед завдань ДМС немає пункту, щодо допомоги по виходу з громадянства іншої країни», – нагадують журналісти.

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Нагадаємо, що за даними «Схем», Олег Кіпер їздив на новорічно-різдвяні свята у відпустку за кордон – там він провів загалом 10 днів. Він виїхав з України 29 грудня 2022-го року через кордон з Польщею та повернувся 8 січня 2023-го.

Прокурор відмовився назвати країну, де відпочивав. Він пояснив це міркуваннями безпеки, оскільки «його дружина влітку змінила російське громадянство на українське». Водночас встановлено, що на момент цієї публікації офіційні органи РФ обліковують російський паспорт дружини головного прокурора Києва Ірини Кіпер як дійсний.

Кіпер зізнався, що під час повномасштабного вторгнення виїжджав за кордон у приватних цілях двічі. Окрім новорічної відпустки, він також розповів, що їздив у відпустку до Відня (Австрія) у серпні 2022-го, за його словами, поїздка була з метою лікування. На підтвердження своїх слів він надав квитанцію про оплату медичних послуг у одній в віденських приватних клінік на суму у 1,5 тисячі євро.