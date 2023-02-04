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Знеструмлення Одеси: «Укренерго» оцінило масштаби аварії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Знеструмлення Одеси: «Укренерго» оцінило масштаби аварії
На одній із високовольтних підстанцій, через яку заживлюється Одеса, вийшов з ладу автотрансформатор
фото з відкритих джерел

Енергетики радять одеситам приготуватися до тривалих відключень світла

У магістральній мережі на Одещині сталася масштабна аварія. На одній із високовольтних підстанцій, через яку заживлюється Одеса, вийшов з ладу автотрансформатор, який був відновлений після пошкоджень під час російських атак. Про це повідомляє пресцентр «Укренерго».

За даними компанії, через це в місті та декількох прилеглих до Одеси районах області діють мережеві обмеження, оскільки неможливо доставити споживачам електроенергію в повному обсязі. В Одесі – аварійні відключення. В більшості інших районів області не існує перешкод для доставки електроенергії споживачам.

Коментуючи причини аварії, в «Укренерго» зазначають, що під час декількох останніх ракетних атак ворог навмисно обирав ціллю високовольтну інфраструктуру Одещини, намагаючись знеструмити область. Всі високовольтні підстанції в регіоні зазнали значних уражень. Ремонтні бригади «Укренерго» відновлювали функціонал неодноразово пошкодженого обладнання, яке працювало за резервними схемами. Через це для міста і деяких районів Одеської області діяли мережеві обмеження. Такий режим роботи, на який енергетики змушені перейти через обстріли, призвів до відмови неодноразово пошкодженого обладнання.

«На жаль, масштаб аварії доволі суттєвий, тож і обмеження енергоживлення цього разу будуть більш тривалими. Наразі неможливо визначити конкретну годину, коли енергоживлення буде повністю відновлено. Разом з Одеською ОВА та обленерго фахівці «Укренерго» розробляють резервні схеми заживлення Одеси та прилеглих районів. Ремонтні бригади «Укренерго» та обленерго цілодобово працюють для усунення наслідків та відновлення енергоживлення», – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Одеському районі вранці 4 лютого сталася аварія на одному з об'єктів енергетичної інфраструктури, через що частина громад Одеського району та міста Одеси залишились без світла. 

Також 4 лютого через відсутність електропостачання припинили курсувати трамваї та тролейбуси. Про це повідомили у КП «Одесміськелектротранс».

На Одещині тривають екстрені відключення світла, графіки, створенні для погодинних вимкнень, наразі не діють, повідомили у ДТЕК Одеські електромережі.

Раніше повідомлялося, що окупація електростанцій та пошкодження більшості ТЕС не дозволяють Україні виробляти необхідну кількість електроенергії.

Також відомо, що Туреччина може поставити Україні плавучі електростанції.

Теги: ворог окупація Укренерго аварія Одеса Туреччина

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