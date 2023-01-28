Головна Думки вголос Сергій Борщевський
search button user button menu button
Сергій Борщевський Письменник, дипломат, експерт Центру дослідження Росії

Одеса, ЮНЕСКО і росіяни. Де прокололася кремлівська дипломатія

glavcom.ua
Лише росіяни становлять реальну загрозу для українських міст
фото з соцмереж

Маніпуляції російської дипломатії: у фактах та коментарях

Щодня переглядаю заяви та коментарі МЗС РФ. І щодня переконуюся, що в ході збройної агресії проти України відомство Сєргєя Лаврова виконує задачі з її дипломатичного прикриття і виправдання. От і зараз роздратування МЗС РФ викликало рішення Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО про включення історичного центру міста-порту Одеси до Списку всесвітньої спадщини під загрозою.

Здавалося б, на тлі постійних обстрілів Одеси, які не припиняються з першого дня агресії, російським дипломатам краще б промовчати, але ж ні. За давньою російською традицією МЗС РФ, не згадавши обстріли, перекладає провину на Україну. Ось як це виглядає в заяві: «...єдину загрозу місту з багатою історією становить націоналістичний режим на Україні, на системній основі знищуючи пам'ятники великим засновникам і захисникам Одеси – імператриці Катерині Другій, її сподвижникам Іосіфу Дерібасу, Платону Зубову, Францу де Волану, князю Олександру Потьомкіну і генералісимусу Олександру Суворову – що є невід'ємною частиною вікової історичної спадщини та архітектурного ансамблю».

А тепер про це та інше по порядку.

Ну, по-перше, засновник Одеси де Рібас не тезка Кобзона і ніякий не Іосіф, а Жозеп. Підміна імені, як і додавання до нього доволі часто по-батькові Михайлович, є спробою русифікувати його, як і багатьох інших іноземців, котрі служили російській імперії.

По-друге, закладка фундаментів головних будівель міста, названого Одесою відбулася в 1794 році не на порожньому місці, а на території набагато давнішого міста із ніяк не російською назвою Хаджибей, від якого і веде родовід Одеса. Це щодо вікової історичної спадщини.

Тепер стосовно архітектурного ансамблю. Пам'ятник засновникам Одеси був споруджений 1900 року. А демонтований 1920 року тодішньою окупаційною російсько-більшовицькою владою. МЗС РФ не має коментаря з цього приводу?

Відновлений пам'ятник був 2007 року вже в Незалежній Україні, тобто – за версією російських дипломатів – українськими націоналістами під проводом президента-націоналіста Віктора Ющенка. І, можливо, не був би демонтований у грудні 2022, якби не агресія Росії та постійні обстріли міста, толерантні мешканці якого зрештою не витримали.

Але про це МЗС РФ мовчить. Як мовчить, зокрема, про те, що 2 травня 2022 року Одеса зазнала масованої ракетної атаки, внаслідок якої було пошкоджено в тому числі Свято-Іверський монастир УПЦ Московського патріархату. І на українських націоналістів цього не списати.

Одне слово, перегляд коментарів МЗС РФ однозначно засвідчує, що російські дипломати, як і російські пропагандисти, мають розглядатися майбутнім Міжнародним трибуналом як окрема категорія воєнних злочинців.

Читайте також: Одеські депутати обирають «русский мир», або Як цариця Катерина стала «великою»
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росіяни 2 травня ЮНЕСКО агресія Одеса

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вигнанці беруть участь у роботі кремлівської пропагандистської машини насамперед заради себе
«Експерти щодо України» – колаборанти на службі російської пропаганди Дайджест
Вчора, 12:52
ЗМІ в Росії підхопили нові наративи
Як бреше російська пропаганда: «темник» від Шойгу
26 сiчня, 15:33
В’ятрович: Я намагався розповісти журналісту Le Monde про Бандеру як особистість в історії
В’ятрович: публікації про Бандеру в західних ЗМІ повторюють ключові тези російської пропаганди
Вчора, 17:34

Сергій Борщевський

Одеса, ЮНЕСКО і росіяни. Де прокололася кремлівська дипломатія
Одеса, ЮНЕСКО і росіяни. Де прокололася кремлівська дипломатія
Громадянин Помпейо – жертва російської пропаганди?
Громадянин Помпейо – жертва російської пропаганди?
«Руській мір» поштою, або Заява про злочин
«Руській мір» поштою, або Заява про злочин
У Кремлі ще не второпали, що українці їм не по зубах
У Кремлі ще не второпали, що українці їм не по зубах
Моська відгавкується і бреше. Коментар до заяви МЗС країни-агресора
Моська відгавкується і бреше. Коментар до заяви МЗС країни-агресора
Згадаймо Олексу Гірника
Згадаймо Олексу Гірника

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Голова Харківської ОДА розповів, як ексначальник місцевої СБУ Дудін залишив місто напризволяще
13K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
11K
«Бабы еще нарожают!» Путін дав команду російським жінкам
9205
Лідерку «Батьківщини» Тимошенко помітили на пляжі в Дубаї. Реакція соцмереж
7104
Путін готується здійснити великий наступ: американські аналітики назвали напрямки
5434
Битва істориків: В’ятрович звернувся до Грицака

Новини

Нідерланди допоможуть енергетиці України: отримано важливий вантаж (фото)
Вчора, 18:31
У Грузії вироблятимуть сучасні дрони-розвідувальники (фото)
Вчора, 18:25
Енергетична тривога в Україні. Нардеп попередив про нову загрозу
Вчора, 16:55
Голова Харківської ОДА розповів, як ексначальник місцевої СБУ Дудін залишив місто напризволяще
Вчора, 15:21
План Б: як австрійці готуються до можливих блекаутів у країні
Вчора, 13:05
Розміром із вантажівку: у NASA попередили про наближення до Землі величезного астероїда
Вчора, 12:54

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту