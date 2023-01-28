Одеса, ЮНЕСКО і росіяни. Де прокололася кремлівська дипломатія

Маніпуляції російської дипломатії: у фактах та коментарях

Щодня переглядаю заяви та коментарі МЗС РФ. І щодня переконуюся, що в ході збройної агресії проти України відомство Сєргєя Лаврова виконує задачі з її дипломатичного прикриття і виправдання. От і зараз роздратування МЗС РФ викликало рішення Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО про включення історичного центру міста-порту Одеси до Списку всесвітньої спадщини під загрозою.

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Здавалося б, на тлі постійних обстрілів Одеси, які не припиняються з першого дня агресії, російським дипломатам краще б промовчати, але ж ні. За давньою російською традицією МЗС РФ, не згадавши обстріли, перекладає провину на Україну. Ось як це виглядає в заяві: «...єдину загрозу місту з багатою історією становить націоналістичний режим на Україні, на системній основі знищуючи пам'ятники великим засновникам і захисникам Одеси – імператриці Катерині Другій, її сподвижникам Іосіфу Дерібасу, Платону Зубову, Францу де Волану, князю Олександру Потьомкіну і генералісимусу Олександру Суворову – що є невід'ємною частиною вікової історичної спадщини та архітектурного ансамблю».

А тепер про це та інше по порядку.

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Ну, по-перше, засновник Одеси де Рібас не тезка Кобзона і ніякий не Іосіф, а Жозеп. Підміна імені, як і додавання до нього доволі часто по-батькові Михайлович, є спробою русифікувати його, як і багатьох інших іноземців, котрі служили російській імперії.

По-друге, закладка фундаментів головних будівель міста, названого Одесою відбулася в 1794 році не на порожньому місці, а на території набагато давнішого міста із ніяк не російською назвою Хаджибей, від якого і веде родовід Одеса. Це щодо вікової історичної спадщини.

Тепер стосовно архітектурного ансамблю. Пам'ятник засновникам Одеси був споруджений 1900 року. А демонтований 1920 року тодішньою окупаційною російсько-більшовицькою владою. МЗС РФ не має коментаря з цього приводу?

Відновлений пам'ятник був 2007 року вже в Незалежній Україні, тобто – за версією російських дипломатів – українськими націоналістами під проводом президента-націоналіста Віктора Ющенка. І, можливо, не був би демонтований у грудні 2022, якби не агресія Росії та постійні обстріли міста, толерантні мешканці якого зрештою не витримали.

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Але про це МЗС РФ мовчить. Як мовчить, зокрема, про те, що 2 травня 2022 року Одеса зазнала масованої ракетної атаки, внаслідок якої було пошкоджено в тому числі Свято-Іверський монастир УПЦ Московського патріархату. І на українських націоналістів цього не списати.

Одне слово, перегляд коментарів МЗС РФ однозначно засвідчує, що російські дипломати, як і російські пропагандисти, мають розглядатися майбутнім Міжнародним трибуналом як окрема категорія воєнних злочинців.