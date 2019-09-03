Пожежа у «Токіо Стар»: прокуратура повідомила про підозру співвласнику готелю



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У ніч на 17 серпня в готелі «Токіо Стар» в Одесі сталася пожежа. Загинуло дев’ятеро осіб

Підозрюваний переховується від органу досудового розслідування

У понеділок, 2 вересня, прокуратура Одеської області повідомила про підозру співвласнику готелю «Токіо Стар» за статтею про порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки.

«2 вересня прокурори обласної прокуратури спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції в Одеській області повідомили про підозру другому власнику готелю в порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель 9 осіб (ч.2 ст.270 КК України)», - повідомляє пресслужба прокуратури Одеської області в понеділок.

Крім того, правоохоронці зазначили, що підозрюваний переховується від органу досудового розслідування, тому було підготовлено клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою, а також про дозвіл на його затримання.

«Досудове розслідування триває», - йдеться в повідомленні.

Як відомо, 20 серпня Київський райсуд Одеси обрав власнику готелю «Токіо Стар» Вадиму Чорному запобіжний захід - 60 діб слідчого ізолятора без права вийти під грошову заставу.

Нагадаємо, у ніч на 17 серпня в готелі «Токіо Стар» по вул. Водопровідній в Одесі сталася пожежа. Загинуло дев’ятеро осіб, десять постраждалих.

За даними ДСНС, 17 серпня о 01.34 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те що у м. Одеса по вул. Водопровідна, 1А, в готелі «Токіо Стар» виникла пожежа. О 01.39 на місце події прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи та встановили загорання на другому поверсі орієнтовно на площі 200 кв м.

На час пожежі в готелі перебувалоорієнтовно 200 осіб. Під час ліквідації пожежі евакуйовано 136 осіб, врятовано – сім.

Після трагедії в готелі «Токіо Стар» поліція провела низку обшуків на всіх об'єктах, власником яких є Вадим Чорний.