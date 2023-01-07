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У Святвечір загинули жінка і троє дітей: подробиці трагедії на Одещині (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
У Святвечір загинули жінка і троє дітей: подробиці трагедії на Одещині (фото)
Внаслідок трагедії загинула жінка, а також троє її дітей 2018, 2019 і 2020 років народження
фото: ДСНС

Пожежа охопила площу близько 80 кв м

В Одеській області під час пожежі загинула жінка і троє дітей. Про це повідомляє ДСНС.

«6 січня о 20:00 до Служби Порятунку надійшло повідомлення про пожежу у селі Білине в Подільському районі Одеської області. На місці рятувальниками було встановлено загорання житлового будинку відкритим полум'ям», – йдеться у повідомленні.

У Святвечір загинули жінка і троє дітей: подробиці трагедії на Одещині (фото) фото 1
У Святвечір загинули жінка і троє дітей: подробиці трагедії на Одещині (фото) фото 2

Пожежа охопила площу близько 80 кв м, її рятувальники ліквідували о 20:50.

Внаслідок пожежі загинула жінка, а також троє її дітей 2018, 2019 і 2020 років народження.

Крім того, постраждав чоловік, батько загиблих дітей. Його госпіталізували у важкому стані.

«Причина пожежі та деталі наразі встановлюються», – зазначають у ДСНС.

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Теги: пожежа діти Одещина смерть новорічні свята

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