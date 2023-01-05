У Санкт-Петербурзі сталася масштабна пожежа на заводі, є жертви (відео)
Причина пожежі поки що не зрозуміла
У Санкт-Петербурзі (Росія) на тракторному заводі «Білорусь-МТЗ» сталася масштабна пожежа. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Пожежа охопила 420 квадратів. Попередньо відомо про дві жертви. Як зазначається, під час пожежі на тракторному заводі «Білорусь-МТЗ» у Санкт-Петербурзі загинуло двоє людей. Гендиректор підприємства Владислав Секержицький у розмові з журналістами пообіцяв допомогти сім'ям загиблих. Він зазначив, що причина пожежі поки що не зрозуміла. Секержицький також не став оцінювати збитки, заподіяні заводу внаслідок займання. З його слів, на місці працюють пожежники.
«Поки що складно говорити про збитки після пожежі та причини, тут ще працюють МНС, пожежники. Так, безумовно, сім'ям загиблих надамо допомогу. Один із них – співробітник підприємства, він у нас позаштатний, працював за договором підряду. Хто друга людина, поки сказати не можу, ймовірно, це жінка» , – зазначив Секержицький.
Раніше повідомлялося, що у Бєлгородській області (Росія) 3 січня, спалахнула масштабна пожежа. Інцидент стався у місті Новий Оскол.
Коментарі — 0