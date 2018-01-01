Максим Степанов: Be Smart - подарунок усім випускникам України і шанс на успішну здачу ЗНО

«Практика показала, що результати ЗНО випускника, який готувався за допомогою Be Smart, на 20-25 балів вище»

5 лютого керівник одеської області Максим Степанов і міністр освіти і науки Лілія Гриневич презентували онлайн-платформу з підготовки до ЗНО Be Smart. За ініціативи голови південного регіону курси, що на початку планувались як комерційні, рік тому зробили безкоштовними. За декілька місяців вони продемонстрували в Одеській області результат, який

Керівник одеської області Максим Степанов

«Практика показала, що результати ЗНО випускника, який готувався за допомогою Be Smart, на 20-25 балів вище»

5 лютого керівник одеської області Максим Степанов і міністр освіти і науки Лілія Гриневич презентували онлайн-платформу з підготовки до ЗНО Be Smart. За ініціативи голови південного регіону курси, що на початку планувались як комерційні, рік тому зробили безкоштовними. За декілька місяців вони продемонстрували в Одеській області результат, який раніше не могла досягнути жодна платформа. Тепер ці курси доступні для всієї України. «Главком» поспілкувався з автором ідеї Максимом Степановим та дізнався, як працює платформа та чи має вона вади.

Як з’явилася ідея безкоштовних онлайн-курсів Be Smart?

Для мене цей проект розпочався у 2015 році. В Україні не було єдиного підходу підготовки до тестів. Деякі випускники займалися самостійно, деякі — з репетиторами. Але щоб якийсь єдиний перевірений підхід — ні, такого не було. Так з’явилася ідея комерційних, платних курсів. І щоб їх точно купляли, ми залучили кращих викладачів, авторів підручників та рецензентів. Ми складали їх з однією метою — людина, яка пройде програму з того чи іншого предмета, її результати мають точно бути на 20-25 балів вище, ніж у решти.

Потім, у січні 2017, я став головою Одеської обладміністрації та побачив, що область знаходиться у жахливому стані. За результатами ЗНО в Україні ми були на 23 місці. Ми вирішили, що Be Smart треба зробити доступним для всіх. Так, 5 квітня ми презентували на Одещині безкоштовну онлайн-платформу для підготовки до ЗНО.

Це була дуже результативна філантропія. За декілька місяців з англійської мови ми піднялися з 16 місця на перше. З географії покращили наші показники на сім сходинок, з хімії — на п’ять. Тому я впевнений, що рішення було правильним.

Ви не переймаєтесь, що проект, який непогано продемонстрував себе у рамках однієї області, не «злетить» на загальноукраїнському рівні? Адже в інших регіонах керівники ОДА не будуть його просувати.

Що означає «злетить» чи «не злетить»? Ми не продаємо ці курси, вони безкоштовні. Ми віддаємо Be Smart усім випускникам України, тому що вони всі наші діти. Кожному з них необхідно надати доступ до якісної освіти. Деякі, подивившись ці курси, передумають витрачати гроші на репетиторів, деякі будуть користуватися ними додатково. Я не хочу «продавати» Be Smart. Я хочу дати кожній дитині максимальний шанс на здійснення його мрії — вдале проходження ЗНО та вступ до гарного українського навчального закладу.

Торік в Україні було 240 тисяч випускників. Як думаєте, скільки з них міг би охопити Be Smart?

Ну, точних цифр я вам сказати не можу. Чим більше дітей будуть користуватися нашими курсами, тим краще. І це не просто мої слова — це статистика. Практика показала, що в середньому результати випускника, який готувався за допомогою Be Smart, на 20-25 балів вище, ніж у інших. Це дуже суттєво. Наше завдання — не просто кількість, а якість і задоволення учнів.

Be Smart став безкоштовною освітньою платформою. Але всі знають, що нічого безкоштовного не буває. Хто платить гроші для розвитку цього проекту?

На платформі Eduget, де розміщено Be Smart, є маса інших курсів. І майже всі вони платні. Можна сказати, що фінансування підготовки до ЗНО просто йде з інших проектів.

Я хочу підкреслити одне — з того дня, коли Be Smart став безкоштовним, він залишиться безкоштовним назавжди. На це не впливає ані моя посада, ані моє матеріальний становище. Курси будуть вільні та безкоштовні.

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич і керівник одеської області Максим Степанов

Чи не побоюєтеся ви, що після того, як діти в Криму і ОРДЛО почнуть готуватися за допомогою Be Smart до вступу в українські виші, платформа потрапить у список заборонених у РФ, і ресурс почнуть атакувати російські хакери? Адже Be Smart може бути розцінено як освітню диверсію з боку України на окупованих територіях.

Що стосується хакерських атак — для цього у нас є потужна система захисту. Звичайно, може бути блокування через провайдерів, але я сподіваюся, що до цього не дійде.

Розумієте, для дітей з окупованих територій такі курси — це шанс. Неважливо звідки вони —з Луганська чи з Севастополя — це можливість підготуватися за українською програмою, здати ЗНО і вступити до українського ВНЗ. Це дуже важливий момент в реінтеграції окупованих територій в Україну.

Як в Одеській області ви вирішували питання з просуванням Be Smart?

Ми зробили презентацію, провели ЗНО-квести та ігри. Все це відбувалося не тільки в одеських школах, а й у районах області. Я ще раз хочу підкреслити, головне завдання, яке ми перед собою ставимо — щоб діти дізналися про існування цих курсів. Щоб дізналися, подивилися, спробували і ухвалили рішення. Якщо захочуть — будуть користуватися нашими курсами, не захочуть — будуть користуватися іншими. Ми просто знаємо, що Be Smart складено найкращими викладачами цієї країни. І я хочу підкреслити, що кожен предмет курсу отримав всі грифи Міністерства освіти.

Розкажіть детальніше про перевірку Міносвіти. Хто несе відповідальність за якість і коректність освітньої інформації у Be Smart?

Be Smart — це ж додаткові матеріали з підготовки до ЗНО. Аби кожна дитина і кожна мати знали, що вся інформація повністю відповідає українській програмі. Тому ми подали документи до відповідних структур Міністерства освіти. Ми пройшли через усі інститути і через всі комісії. Всі підтвердження є у нас на руках.

Для доступу до Be Smart потрібен інтернет. В Одеській області ви вирішували цю проблему самостійно. А яка ситуація в інших регіонах?

Be Smart доступний не тільки в школі. Зайти на платформу можна з домашнього комп'ютера, ноутбука або планшета. Це, по-перше.

По-друге, ми живемо в епоху технологій. Тому я сподіваюся, що успіхи в підключенні до інтернету Одеської області, будуть перейняті іншими регіонами. Це питання багато в чому залежить від голів обладміністрацій, але я думаю, вони не будуть зволікати. Один із основних моментів Be Smart — доступність, незалежно від місця проживання. Це складне завдання, але його можна вирішити.

Безкоштовність й активне впровадження Be Smart можна розцінювати як ваш політичний хід на високій посаді. Як ви це прокоментуєте?

Тут немає політики. Я не претендую завдяки цьому на якесь крісло. У мене одна мета — платформа Be Smart повинна бути доступна для всіх без винятку школярів України. Щоб діти, які живуть у центрі, на півдні, на сході країни, діти, які живуть на окупованих територіях, мали вільний доступ до освіти. Це є найголовнішим у просуванні Be Smart.

Валерія Опанасенко, для «Главкома»