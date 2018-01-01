В Україні починається реєстрація для участі в ЗНО

Особа, яка успішно пройшла реєстрацію, отримає від регіонального центру сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, інформаційний бюлетень і реєстраційне повідомлення учасника ЗНО

В Україні сьогодні стартує реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яка триватиме до 19 березня. Про це повідомляє з посиланням на прес-службу УЦОЯО. [READ_MORE] Охочим узяти участь у ЗНО необхідно за допомогою сервісу «Зареєструватися» сформувати та роздрукувати реєстраційну картку, що є одним з



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Особа, яка успішно пройшла реєстрацію, отримає від регіонального центру сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, інформаційний бюлетень і реєстраційне повідомлення учасника ЗНО

В Україні сьогодні стартує реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яка триватиме до 19 березня. Про це повідомляє з посиланням на прес-службу УЦОЯО.

Охочим узяти участь у ЗНО необхідно за допомогою сервісу «Зареєструватися» сформувати та роздрукувати реєстраційну картку, що є одним з обов’язкових документів для здійснення реєстрації.

Після створення реєстраційної картки майбутній учасник ЗНО має сформувати комплект реєстраційних документів. Цей комплект учні, які цьогоріч проходять ДПА у формі ЗНО, подають до закладу освіти, у якому навчаються, а решта осіб надсилає самостійно (бажано рекомендованим листом) на адресу регіонального центру, вказану в контрольно-інформаційному листі. Рекомендації щодо реєстрації, у тому числі перелік документів, необхідних для реєстрації, розміщено в розділі «Учасникам/Процедура реєстрації».

Особа, яка успішно пройшла реєстрацію, отримає від регіонального центру сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, інформаційний бюлетень і реєстраційне повідомлення учасника ЗНО. Ці документи будуть надіслані учням, які складають ДПА у формі ЗНО, до закладу освіти, у якому вони навчаються. Іншим категоріям осіб - на адресу, вказану під час реєстрації.

Для кожного зареєстрованого учасника на сайті УЦОЯО буде створено інформаційну сторінку, доступ до якої можливий за номером і пін-кодом сертифіката. На інформаційній сторінці буде розміщено інформація про обрані предмети для проходження тестування, а згодом також адреси пунктів проведення ЗНО та результати проходження тестування.

Аналогом інформаційної сторінки є мобільний додаток "Моє ЗНО", який надає змогу учасникам тестування отримати інформацію про проведення ЗНО на власний мобільний пристрій.

У 2018 році реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні триватиме з 6 лютого до 19 березня.