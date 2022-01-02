До Землі наблизиться небезпечний астероїд: чим він загрожує людству

Енергія, що вивільнилася при зіткненні космічного тіла із нашою планетою, у 30 разів потужніша за вибух ядерної бомби

Навесні 2029 року до Землі наблизиться найнебезпечніший астероїд Апофіс діаметром майже 400 метрів і вагою близько 30 тонн. Такий прогноз зробив Всеросійський науково-дослідний інститут з проблем цивільної оборони та надзвичайних ситуацій Міністерства надзвичайних ситуацій РФ.

Згідно з прогнозом, космічний об'єкт зблизиться із Землею майже на 38,4 тисячі кілометрів. Це практично така ж відстань, на якій на орбіті розміщені геостаціонарні супутники.

Швидкість зближення Апофісу із Землею становитиме 7,42 кілометри на секунду. Енергія, що вивільнилася при зіткненні космічного тіла діаметром 393 метри і вагою близько 27 тонн з поверхнею Землі, складе 1717 мегатонн, що в 30 разів більше енергії, що виділилася при вибуху найпотужнішої у світі радянської термоядерної бомби, яка була випробувана в 1961 році.

Згідно з прогнозом, сила землетрусу в радіусі 10 кілометрів від місця падіння може досягти 6,5 балів за шкалою Ріхтера, швидкість вітру виявиться не менше 790 метрів за секунду.

Крім того, за даними Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA), у січні 2022 року до Землі наблизиться два потенційно небезпечні астероїди.

Перший з них – 2013 YD48 – розміром з Біг-Бен, він має ширину близько 104 метрів і пройде повз планету 11 січня на відстані 5,6 мільйона кілометрів.

Другий – 7482 YD48 – удвічі більший за американський хмарочос Емпайр-Стейт-Білдинг, він наблизиться до Землі на відстань 0,013 астрономічної одиниці 18 січня. Це, за даними Центру вивчення навколоземних об'єктів NASA, вважають близьким підходом.

Крім того, у грудні NASA попереджало, що до Землі летить астероїд 4660 Nereus розміром із Ейфелеву вежу. Астероїд було відкрито 1982 року. Вчені пояснили, що він не становить загрози для планети. На швидкості близько 23 тисячі кілометрів на годину космічне тіло пройде на значній відстані від Землі. Якого числа астероїд пролетить повз Землю, фахівці не уточнювали.