Аж гай шумить. Артилеристи знищують рашистів із гармати «Мста-Б» (фото)

Воїни 45 окремої артилерійської бригади показали свою роботу

Наші артилеристи продовжують наводити жах на рашистів. Цього разу, армійці показали, як нищать ворога з гармати А65 «Мста-Б».

«Б’ємо так, що гай шумить і руські офіцери з боєприпасами закінчуються. Ми – на своїй землі, знаємо, що робимо і будемо бити окупантів з будь-якої зброї. Аж допоки не вичистимо Україну від останнього загарбника», – говорять воїни 45 окремої артилерійської бригади Збройних Сил України.

Віримо в Захисників і Захисниць! Віримо в ЗСУ! Разом до перемоги!

Нагадаємо, бійці 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського завдали кілька ударів по позиціям російських окупантів на південному напрямку. Морпіхи відпрацювали по окупантах з РСЗВ «Град».

«За прогнозами «синоптиків» десь у південному напрямку на ворожих позиціях буде дощ з градом! Горіть у пеклі, окупанти!», – йдеться в повідомленні.