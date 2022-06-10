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    Аж гай шумить. Артилеристи знищують рашистів із гармати «Мста-Б» (фото)

    Українські артилеристи кожного дня наводять жах на окупантів - Аж гай шумить. Артилеристи знищують рашистів із гармати «Мста-Б» (фото)
    Українські артилеристи кожного дня наводять жах на окупантів
    фото: ЗСУ

    Воїни 45 окремої артилерійської бригади показали свою роботу

    Наші артилеристи продовжують наводити жах на рашистів. Цього разу, армійці показали, як нищать ворога з гармати А65 «Мста-Б».

    «Б’ємо так, що гай шумить і руські офіцери з боєприпасами закінчуються. Ми – на своїй землі, знаємо, що робимо і будемо бити окупантів з будь-якої зброї. Аж допоки не вичистимо Україну від останнього загарбника», – говорять воїни 45 окремої артилерійської бригади Збройних Сил України.

    Віримо в Захисників і Захисниць! Віримо в ЗСУ! Разом до перемоги!

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    Аж гай шумить. Артилеристи знищують рашистів із гармати «Мста-Б» (фото)
    Аж гай шумить. Артилеристи знищують рашистів із гармати «Мста-Б» (фото)
    Аж гай шумить. Артилеристи знищують рашистів із гармати «Мста-Б» (фото)
    Аж гай шумить. Артилеристи знищують рашистів із гармати «Мста-Б» (фото)
    Аж гай шумить. Артилеристи знищують рашистів із гармати «Мста-Б» (фото)
    Аж гай шумить. Артилеристи знищують рашистів із гармати «Мста-Б» (фото)
    Аж гай шумить. Артилеристи знищують рашистів із гармати «Мста-Б» (фото)
    Аж гай шумить. Артилеристи знищують рашистів із гармати «Мста-Б» (фото)
    Аж гай шумить. Артилеристи знищують рашистів із гармати «Мста-Б» (фото)
    Аж гай шумить. Артилеристи знищують рашистів із гармати «Мста-Б» (фото)
    Аж гай шумить. Артилеристи знищують рашистів із гармати «Мста-Б» (фото)
    Аж гай шумить. Артилеристи знищують рашистів із гармати «Мста-Б» (фото)
    фото: ЗСУ

    Нагадаємо, бійці 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського завдали кілька ударів по позиціям російських окупантів на південному напрямку. Морпіхи відпрацювали по окупантах з РСЗВ «Град».

    «За прогнозами «синоптиків» десь у південному напрямку на ворожих позиціях буде дощ з градом! Горіть у пеклі, окупанти!», – йдеться в повідомленні.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    Аж гай шумить. Артилеристи знищують рашистів із гармати «Мста-Б» (фото)