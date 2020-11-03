У Польщі українець втікаючи від поліції, загинув у ДТП

Водій автомобіля Fiat Seicento не зупинився на вимогу поліції

Водій автомобіля Fiat Seicento не зупинився на вимогу поліції

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, а також з'ясовують, чому чоловік не зупинився на вимогу поліції

На заході Польщі в результаті дорожньої аварії поблизу міста Прудник Опольського воєводства загинув 30-річний громадянин України. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на представника місцевої поліції Анджея Спірка у вівторок, 3 листопада.

За його словами, ДТП сталася напередодні ввечері. При цьому українець намагався втекти від поліції і спровокував ДТП.

«Водій автомобіля Fiat Seicento не зупинився на вимогу поліції, а також на світлові і звукові сигнали поліцейського автомобіля і різко прискорив рух. Незабаром він не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем Renault, який їхав по своїй смузі. Незважаючи на надану медичну допомогу, 30-річний українець помер», – розповів Спірко.

Він додав, що інший учасник ДТП – водій автомобіля Renault – не постраждав.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, а також з'ясовують, чому чоловік не зупинився на вимогу поліції.

Спірко зазначив, що громадянин України проживав і працював недалеко від місця ДТП.

Нагадаємо, що на Полтавщині в ДТП загинув прокурор, його дружина і трирічна дочка.

30 жовтня близько 16 години сталося масштабне ДТП на Майдані Незалежності. Внаслідок ДТП двоє людей загинули і декілька отримали травми.

Правоохоронці затримали водія, тест драгером на місці трагедії не показав наявність алкоголю в крові чоловіка.

За даними ЗМІ, за кермом перебував громадянин 1954 року народження Юрій Назаренко. У 2007 році він працював керівником апарату Комісії з цінних паперів і фондового ринку, а вже через два роки став членом цієї комісії. У 2014 році був люстрований.

Встановлено, що водій був тверезий під час аварії та втратив свідомість.

31 жовтня Шевченківський суд відправив під цілодобовий домашній арешт на 60 діб водія позашляховика, що скоїв смертельне ДТП.

Прокурор клопотав про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а сторона захисту просила обрати підозрюваному більш м’який запобіжний захід через проблеми пов’язані зі здоров’я.

Дивіться також відео з початком моторошної ДТП на Майдані.