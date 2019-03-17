Світ зіштовхнувся із відродженням російського імперіалізму – польський дипломат



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Посол Польщі в Ізраїлі відзначив анексію Криму та війну на сході України

Європейський Союз надає великого значення взаємовідносинам зі своїми сусідами, тому надзвичайно важливою є солідарність та обережність у стосунках з найбільшим з них – Росією, - заявив посол Польщі в Ізраїлі. Марек Маґєровський у розлогому інтерв’ю для ізраїльського інформаційного каналу I24News порушив питання політики ЄС стосовно Російської Федерації:

«З цією державою у нас досить складні взаємовідносини. Це один з найбільших експортерів сировини, в певному сенсі ми залежні від імпорту з Росії. З другого боку, Росія веде агресивну політику. Це викликає наше занепокоєння, оскільки маємо справу з відродженням російського імперіалізму чи неоімперіалізму».

Польський посол в цьому контексті згадав про анексію Криму та війну на сході України. Марек Маґєровський звернув увагу, що завдяки дипломатичній активності, Росія стає активним гравцем у різних регіонах світу:

«На початку 90-х років, коли розпався Радянський Союз, Росія втратила свої впливи. Не тільки у Центральній Європі, не тільки в Африці, але теж в інших частинах світу, зокрема, на Близькому Сході. Тепер ми бачимо спробу повернення цих територій. Ці спроби відбуваються за допомогою різних засобів, передусім – військових. Адже у Сирії Росія дуже активно зазначає свою військову присутність».

Посол Польщі в Ізраїлі наголосив на необхідності опрацювання спільної політики стосовно Росії.

Джерело: Польське радіо