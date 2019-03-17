  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Світ зіштовхнувся із відродженням російського імперіалізму – польський дипломат

    • Розсилка
    Світ зіштовхнувся із відродженням російського імперіалізму – польський дипломат

    Посол Польщі в Ізраїлі відзначив анексію Криму та війну на сході України

    Європейський Союз надає великого значення взаємовідносинам зі своїми сусідами, тому надзвичайно важливою є солідарність та обережність у стосунках з найбільшим з них – Росією, - заявив посол Польщі в Ізраїлі. Марек Маґєровський у розлогому інтерв’ю для ізраїльського інформаційного каналу I24News порушив питання політики ЄС стосовно Російської Федерації:

    «З цією державою у нас досить складні взаємовідносини. Це один з найбільших експортерів сировини, в певному сенсі ми залежні від імпорту з Росії. З другого боку, Росія веде агресивну політику. Це викликає наше занепокоєння, оскільки маємо справу з відродженням російського імперіалізму чи неоімперіалізму».

    Польський посол в цьому контексті згадав про анексію Криму та війну на сході України. Марек Маґєровський звернув увагу, що завдяки дипломатичній активності, Росія стає активним гравцем у різних регіонах світу:

    «На початку 90-х років, коли розпався Радянський Союз, Росія втратила свої впливи. Не тільки у Центральній Європі, не тільки в Африці, але теж в інших частинах світу, зокрема, на Близькому Сході. Тепер ми бачимо спробу повернення цих територій. Ці спроби відбуваються за допомогою різних засобів, передусім – військових. Адже у Сирії Росія дуже активно зазначає свою військову присутність».

    Посол Польщі в Ізраїлі наголосив на необхідності опрацювання спільної політики стосовно Росії.

    Джерело: Польське радіо

    Читайте також
    ЄС Росія Польща Ізраїль посол СРСР
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ