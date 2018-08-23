Кравчук застеріг виборців від ставки на молодих політиків



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: gordon.ua Перший президент України Леонід Кравчук

На думку екс-президента, «молодість – це не перевага, вона проходить»

Перший президент України Леонід Кравчук в інтерв’ю «Главкому» заявив, наразі прохідний бар'єр у Верховну Раду достатньо високий. На його думку, відсоток має бути таким, щоб там не було напливу випадкових людей.

«Зараз часто кажуть, що треба якомога більше молоді у Верховну Раду, мовляв, це буде ріст. Але молодість – це не перевага, вона проходить. І тому коли кажуть «треба молодих», я питаю: яких молодих? Розумних чи дурних? Освічених чи неосвічених? З досвідом чи без? Але люди вже настільки переконалися, що «цих не треба – треба тільки молодих», що навіть не дивляться, що це за «молодий», - сказав Кравчук.

На його думку, якщо ж знову підуть шляхом «давай більше молодих» і «давайте для цього знизимо бар’єр», щоб «хоча би 1% був прохідним», то в парламенті може бути і 20 партій.

«От тоді взагалі нічого не можна буде зробити. Тому треба дивитися по ситуації. Якщо це парламентська держава, то там має бути небагато партій з досвідченими депутатами, які знають, що в них два завдання: писати закони, контролювати їхнє виконання», - додав він.

На запитання, скільки має складати бар’єр для проходження у Раду, екс-президент відповів:

«Я думаю, 4%. Може, навіть трохи вище. Але не 2%, і не 1%, і не 3%. Я знаю одне: відсоток має бути таким, щоб там не було напливу випадкових людей. Ніхто не гарантує, що прийдуть нові партії і щось зміниться. Цей парламент відрізняється від минулого? Що змінилося?.. Головне – це якість депутатів, відповідальність, контроль за їхньою діяльністю. Право народу відкликати депутата в будь-який час. Не прийшов на засідання - несеш відповідальність. У нас сидить в залі 100 депутатів, на табло – 300».

Більше читайте у матеріалі: Леонід Кравчук: Ці вибори можуть бути останніми для нас