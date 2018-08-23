Світові лідери вітають Україну з Днем Незалежності



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Фото: Главком Підготовка до святкування у Києві 27-річниці Незалежності України

На адресу президента надходять вітання з Днем Незалежності України від керівників країн світу

Лідери країн світу надсилають на адресу Президента України Петра Порошенка вітальні листи з нагоди 27-ї річниці Незалежності України.

Про це повідомляється на офіційному сайті президента.

Так, вітання українському народу та главі Української держави надіслав Папа Римський Франциск.

«З нагоди Дня Незалежності України передаю Вам, Ваша Високоповажносте, та громадянам України свої щирі вітання. Сподіваюся, що прагнення знайти рішення на благо миру, до якого так прагне народ, принесе позитивні результати для усієї країни, особливо для жителів регіонів, уражених конфліктом», - йдеться у привітанні.

Понтифік побажав президенту та усім жителям країни Божого благословення.

Главу держави та весь український народ зі святом привітали король Нідерландів Віллем-Александр, король Швеції Карл Густав XVI, король Бельгійців Філіп.

«З нагоди національного свята України, дозвольте мені висловити Вам, Ваша Високоповажносте, мої привітання та найкращі побажання процвітання українському народові. Дозвольте мені також висловити свою вдячність та надати високу оцінку послідовним та наполегливим діям вашого уряду в досягненні правди та справедливості для жертв трагедії МН17 та їхніх близьких родичів. Ми цінуємо відмінну співпрацю між нашими двома країнами та іншими членами Об'єднаної слідчої групи, і ми з нетерпінням чекаємо на поступ у цьому ж дусі», - йдеться у вітальному листі Віллема-Александра.

Також вітання президенту України надійшли від президента Латвійської Республіки Раймондса Вейониса та президента Італії Серджіо Маттарелли.

«З нагоди національного свята я радий висловити палкі побажання злагоди та благополуччя дружньому українському народу від імені італійців та від себе особисто. Мир, стабільність та процвітання у Вашій країні залишаються нашим щирим побажанням та справою, яку ми з вірою підтримуємо в рамках зусиль, що прикладаються у цьому напрямку з боку міжнародної спільноти. Виконання Мінських угод є ціллю, до якої необхідно прагнути в інтересах України та всієї Європи у щирому дусі співробітництва та політичної волі», - зазначив президент Італії.

Серджіо Маттарелла також наголосив, що Італія підтверджує свою повну підтримку принципів міжнародного права, а також підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, та разом з європейськими партнерами працює з метою повного і безумовного їх забезпечення.

«Я впевнений, що у найближчому майбутньому наші міцні та плідні двосторонні відносини матимуть подальший поштовх у рамках ще більшого зміцнення зв’язку між Києвом та Європейським Союзом. З цими щирими побажаннями передаю Вам особисто та всьому дружньому українському народу найщиріші побажання благополуччя», - зазначив президент Італійської Республіки.

Вітання з Днем Незалежності України також надіслали генерал-губернатор Австралії Пітер Косгроув, голова президії Боснії і Герцоговини Бакір Ізетбеговіч, Капітани-Регенти Республіки Сан-Марино Стефано Палмієрі та Маттео Чачі.

«Дозвольте мені висловити переконання, що дружні та конструктивні відносини між Австралією та Україною будуть невпинно зростати», - йдеться в посланні генерал-губернатора Австралії. Він висловив тверду підтримку суверенітету і територіальній цілісності України, яку послідовно підтримують в Організації Об’єднаних Націй та інших міжнародних форумах. «Австралія з нетерпінням чекає українських атлетів на «Ігри Нескорених», які відбудуться в жовтні цього року в Сіднеї», - зазначає Пітер Косгроув.

Глави держав бажають дружньому народові України процвітання та благополуччя, а також висловлюють тверду прихильність зміцненню дружніх зв’язків та співробітництва з Україною на користь взаємного розвитку і добробуту.

Напередодні президент Франції Еммануель Макрон привітав Порошенка та громадян України з Днем Незалежності.

Нагадаємо, 22 серпня у Києві відбулася остання репетиція параду: на Хрещатику знову проїхали танки.

На репетицію параду прибув президент Петро Порошенко. Також були присутні керівники силових структур України.

Як відомо, через репетицію рух в центрі міста частково перекрито, змінено маршрути громадського транспорту.

Нагадаємо,міністр оборони України Степан Полторак заявив, що на параді на День Незалежності буде задіяно близько 250 одиниць техніки - нової та такої, яка прийнята на озброєння або проходить державні випробування.

У військовому параді до Дня Незалежності в Києві візьмуть участь делегації 18 країн.

Зокрема, на параді на честь 27-ї річниці Незалежності України буде присутній повноважний представник президента США.