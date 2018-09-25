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    Гольф, баскетбол та подорожі з родиною. Як живуть Обами після виїзду з Білого дому

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    Обама з британським мільярдером Річардом Бренсоном. 7 лютого 2017 року - Гольф, баскетбол та подорожі з родиною. Як живуть Обами після виїзду з Білого дому
    Фото: Jack Brockway/AFP/Getty Images/Hijack.life/Virgin.com
    Обама з британським мільярдером Річардом Бренсоном. 7 лютого 2017 року

    Обами об’їздили чимало штатів, побували в Індонезії, взяли участь у низці заходів

    Колишній президент Сполучених Штатів Барак Обама та його родина ведуть дуже активне життя. За останні півтора року вони об’їздили чимало штатів, побували в Індонезії, взяли участь у низці зустрічей – і формальних, і неформальних - із політиками та громадськими активістами.

    Барак та Мішель беруть участь у телешоу та насолоджуються життям. Американська газета The Washington Post зібрала фотографії сім’ї Обам за останні півтора року.

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    Обама розмовляє з колишнім віце-президентом Альбертом Гором і колишньою першою леді Лорою Буш під час похорон Джона Маккейна 1 вересня 2018 Jonathan Newton/The Washington Post
    Обама виступає під час похоронної служби Джона Маккейна в Національному соборі у Вашингтоні 1 вересня 2018 Jonathan Newton/The Washington Post
    Обама вітає вдову Нельсона Мандели, Грасу Машел в Йоханнесбурзі на заході, приуроченому до 100-річчя від дня народження Мандели 17 липня 2018 Siphiwe Sibeko/Reuters
    Обама та президент Південної Африки Сиріл Рамафоса 17 липня 2018 Marco Longari/AFP/Getty Images
    Екс-президент США позує для фотографії зі своєю бабусею Саррою Оньяно Обамою, (праворуч) і студентом під час церемонії відкриття нового Освітнього Центру в Мьянмі 16 липня 2018 Sauti Kuu Foundation Dai Kurokawa/EPA-EFE/Shutterstock
    Обама з учнями Освітнього Центру в Мьянмі Sauti Kuu Foundation 16 липня 2018 Thomas Mukoya/Reuters
    Колишній президент любить баскетбол. В Освітньому Центрі в Мьянмі 16 липня 2018 Thomas Mukoya/Reuters
    Колишня перша леді США Мішель Обама (зліва) і актриса Трейсі Еліс Росс у перший день Жіночого саміту США у концертній залі Shrine Auditorium 5 травня 2016 Chris Delmas/AFP/Getty Images
    Мішель Обама в Укніверситеті Темпл у Філадельфії, вручає студентам нагороди за досягнення у навчанні 2 травня 2018 Matt Slocum/AP
    Обами побачились з іншими колишніми президентами та першими леді на похоронах колишньої першої леді Барбари Буш 21 квітня 2018 Paul Morse/Courtesy of Office of George H.W. Bush via AP
    Інтерв'ю принца Гаррі з Бараком Обамою в Торонто під час міжнародних Ігор нескорених вересень, 2017 Kensington Palace/Obama Foundation/AP
    Обама звертається до учасників саміту з питань клімату 5 грудня 2017 року Charles Rex Arbogast/AP
    Обами приїхали на перший саміт Фонду Обами в Чикаго. 31 жовтня 2017 Jim Young/AFP/Getty Images
    Джо Байден, Джил Байден та Обама спілкуються під час відвідування баскетбольної події на інвалідних візках під час Ігор Нескорених в Торонто 29 вересня 2017 Mark Blinch/Reuters
    Обама і принц Гаррі на Іграх Нескорених 29 вересня 2017 Mark Blinch/Reuters
    Обама, Джардж Буш і Біл Клінтон у Джерсі 28 вересня 2017 Julio Cortez/AP
    Обама, Мелінда Гейтс і Білл Гейтс у Нью-Йорку 20 вересня 2017 Jamie McCarthy/Getty Images for Bill & Melinda Gates Foundation
    Мішель Обама у ресторані у Майорці, Іспанія 1 вересня 2017 Cati Cladera/EPA-EFE
    Мішель Обама під часспілкування з Лорен Кастел, президентом та виконавчим директором жіночого фонду штату Колорадо заявила, що жінки повинні відчувати свою силу. 25 липня 2017 Jason Bahr/Getty Images for the Women's Foundation of Colorado
    Барак Обама виступає на конференції Asian Leadership в Сеулі 3 липня 2017 Chosun Ilbo/Getty Images
    Президент Південної Кореї Мун Джеїн тисне руку Обамі в Сеулі 3 липня 2017 Presidential Blue House/Yonhap/Reuters
    Обама виступає на четвертому з'їзді індонезійської мережі діаспори в Джакарті 1 липня 2017 Bagus Indahono/European Pressphoto Agency
    Президент Індонезії Джоко Відодо (ліворуч) та його дружина Іріана Відодо знайомлять свого сина Каасанга Пангарепа з Обамою 30 червня 2017 Dita Alangkara/AFP/Getty Images
    Обама вітає співробітника під час візиту до храму Прамбанан в Джакарті, Індонезія. Обама та його сім'я перебували у відпустці в країні, де екс-президент США жив кілька років у дитинстві 29 червня 2017 N. Agung Nugroho/AP
    Обама стоїть за біля храму Прамбанан в Джакакарта 29 червня 2017 Andreas Fitri Atmoko/Antara Foto/Reuters
    Обама знімає відео на свій мобільний телефон під час екскурсії в храмі Боробудур в Магеланг 28 червня 2017 Slamet Riyadi/AP
    Подружжя Обам в Індонезії 27 червня 2017 року Wira Suryantala/Antara Foto/Reuters
    Мішель Обама та дочка Малія на Балі 27 червня 2017 Made Nagi / European Pressphoto Agency
    Саша Обама, в центрі ліворуч, та її сестра Малія, праворуч, під час відвідин храма Тирта Емпал. Sonny Tumbelaka/AFP/Getty Images
    Барак Обама вітається з людьми у храмі Тирта Емпал. 26 червня 2017 Made Nagi/European Pressphoto Agency
    На Балі Обама відвідує рисові терраси з рису на Джатілувіх, що належить до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 25 червня 2017 Chris Jr./European Pressphoto Agency
    Обама спілкується з канадським прем'єр-міністром Джастіном Трюдо в ресторані під час візиту Обами до Торгово-промислової палати США в Монреалі. 6 червня 2017 Рrime Minister’s Office/Reuters
    Британський принц Гаррі позує для фотографії з Обамою після зустрічі у Кенсінгтонському палаці в Лондоні. 27 травня 2017 Kensington Palace / AFP / Getty Images
    Обама грає у гольф у Сент-Ендрюсі, Шотландія. 26 травня 2017 Robert Perry/Getty Images
    Обама спілкується з гравцями під час гольфу у Шотландії Robert Perry/Getty Images
    Екс-президент США спілкується з Ангелою Меркель біля Бранденбурзьких воріт (Берлін) 25 травня 2017 Alexander Koerner/Getty Images
    Барак і Мішель Обама гуляють під час свого візиту до Сієни, Італія 22 травня 2017 року Fabio Di Pietro/AP
    Обама фотографується під час візиту до Сієни 22 травня 2017 Fabio Di Pietro/AP
    Мішель Обама прогуляються площею дель Кампо в Сієні 22 травня 2017 Fabio Di Pietro/European Pressphoto Agency
    Барак Обама виїжджає з готелю «Парк Хаят» у Мілані 8 травня 2017 Matteo Bazzi/European Pressphoto Agency
    Обама фотографується під час візиту до Міланського собору 8 травня 2017 року Matteo Bazzi/European Pressphoto Agency
    Обама на концерті співака Джеймса Тейлора 7 травня 2017 CJ Gunther/European Pressphoto Agency
    Колишня перша леді обнімає учня на сцені під час концерта MTV 5 травня 2017 Bryan Bedder/Getty Images For MTV
    Барак Обама вітає молодіжних лідерів у Чиказькому університеті 24 квітня 2017 Scott Olson/Getty Images
    Обама виходить з Національної галереї мистецтв у Вашингтоні 5 березня 2017 Jose Luis Magana/AP
    Мішель Обама проводить круглий стій зі студентами у вищій школі Ballou STAY у Вашингтоні 27 лютого 2017 року Chuck Kennedy
    Барак Обама на катері на водяній прогулянці під час відпочинку на Британських Віргінських островах 7 лютого 2017 року Virgin.com/Reuters
    Обама біля узбережжя острова Москито 7 лютого 2017 Jack Brockway/AFP/Getty Images/Hijack.life/Virgin.com
    Обама з британським мільярдером Річардом Бренсоном 7 лютого 2017 Jack Brockway/AFP/Getty Images/Hijack.life/Virgin.com
    Малія Обама ходить по Майн-стріт під час кінофестивалю Санденс у Парк-Сіті, штат Юта 24 січня 2017 року Danny Moloshok/Invision/AP
    Мішель Обама сідає на літак у міжнародному аеропорті Палм-Спрінгз в Каліфорнії 23 січня 2017 Jay Calderon/Palm Springs Desert Sun/AP

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    США Барак Обама Мішель Обама
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