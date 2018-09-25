Гольф, баскетбол та подорожі з родиною. Як живуть Обами після виїзду з Білого дому



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Фото: Jack Brockway/AFP/Getty Images/Hijack.life/Virgin.com Обама з британським мільярдером Річардом Бренсоном. 7 лютого 2017 року

Обами об’їздили чимало штатів, побували в Індонезії, взяли участь у низці заходів

Колишній президент Сполучених Штатів Барак Обама та його родина ведуть дуже активне життя. За останні півтора року вони об’їздили чимало штатів, побували в Індонезії, взяли участь у низці зустрічей – і формальних, і неформальних - із політиками та громадськими активістами.

Барак та Мішель беруть участь у телешоу та насолоджуються життям. Американська газета The Washington Post зібрала фотографії сім’ї Обам за останні півтора року.