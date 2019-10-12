У Данії створили паперові пляшки для пива



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Carlsberg обіцяє продовжувати працювати над розробкою пляшки без використання полімерів

Пляшки придатні для вторинної переробки і мають внутрішній бар’єр, який утримує пиво

Данська пивна компанія Carlsberg розробила пляшки з деревного волокна, тобто фактично з паперу, щоб зменшити забруднення навколишнього середовища.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що у п’ятницю, 11 жовтня, компанія представила два нових прототипи пляшок — вони придатні для вторинної переробки і мають внутрішній бар’єр, який утримує пиво.

Ці бар’єри створені за допомогою полімерів, але Carlsberg обіцяє продовжувати працювати над розробкою пляшки без використання полімерів.

Прототипи є частиною кампанії бренду зі зниження викидів вуглекислого газу на своїх пивоварних заводах та зниження на 30% вуглецевого сліду в усьому технологічному ланцюзі.

Також у Carlsberg заявили, що об’єднають зусилля з Coca-Cola, шведською горілчаною компанією Absolut та косметичною групою L’Oreal для створення паперових пляшок.

Нагадаємо, український студент готується запустити перше у світі виробництво паперу з опалого листя.

Як повідомлялося, Данія пропонує заборонити «традиційні» автомобілі.