  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Данії створили паперові пляшки для пива

    • Розсилка
    Carlsberg обіцяє продовжувати працювати над розробкою пляшки без використання полімерів - У Данії створили паперові пляшки для пива
    Carlsberg обіцяє продовжувати працювати над розробкою пляшки без використання полімерів

    Пляшки придатні для вторинної переробки і мають внутрішній бар’єр, який утримує пиво

    Данська пивна компанія Carlsberg розробила пляшки з деревного волокна, тобто фактично з паперу, щоб зменшити забруднення навколишнього середовища.

    Про це повідомляє The Associated Press.

    Зазначається, що у п’ятницю, 11 жовтня, компанія представила два нових прототипи пляшок — вони придатні для вторинної переробки і мають внутрішній бар’єр, який утримує пиво.

    Ці бар’єри створені за допомогою полімерів, але Carlsberg обіцяє продовжувати працювати над розробкою пляшки без використання полімерів.

    Прототипи є частиною кампанії бренду зі зниження викидів вуглекислого газу на своїх пивоварних заводах та зниження на 30% вуглецевого сліду в усьому технологічному ланцюзі.

    Також у Carlsberg заявили, що об’єднають зусилля з Coca-Cola, шведською горілчаною компанією Absolut та косметичною групою L’Oreal для створення паперових пляшок.

    Нагадаємо, український студент готується запустити перше у світі виробництво паперу з опалого листя.

    Як повідомлялося, Данія пропонує заборонити «традиційні» автомобілі.

    екологія Данія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ