У Данії створили паперові пляшки для пива
Пляшки придатні для вторинної переробки і мають внутрішній бар’єр, який утримує пиво
Данська пивна компанія Carlsberg розробила пляшки з деревного волокна, тобто фактично з паперу, щоб зменшити забруднення навколишнього середовища.
Про це повідомляє The Associated Press.
Зазначається, що у п’ятницю, 11 жовтня, компанія представила два нових прототипи пляшок — вони придатні для вторинної переробки і мають внутрішній бар’єр, який утримує пиво.
Ці бар’єри створені за допомогою полімерів, але Carlsberg обіцяє продовжувати працювати над розробкою пляшки без використання полімерів.
Прототипи є частиною кампанії бренду зі зниження викидів вуглекислого газу на своїх пивоварних заводах та зниження на 30% вуглецевого сліду в усьому технологічному ланцюзі.
Також у Carlsberg заявили, що об’єднають зусилля з Coca-Cola, шведською горілчаною компанією Absolut та косметичною групою L’Oreal для створення паперових пляшок.
Нагадаємо, український студент готується запустити перше у світі виробництво паперу з опалого листя.
Як повідомлялося, Данія пропонує заборонити «традиційні» автомобілі.