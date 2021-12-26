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    Європейське космічне агентство показало льодяний кратер на Марсі (фото)

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    Темний матеріал &ndash; це, ймовірно, базальт - Європейське космічне агентство показало льодяний кратер на Марсі (фото)

    Темний матеріал – це, ймовірно, базальт

    фото: twitter.com/ESA_TGO

    Вільна частина від льоду була сформована активністю вітру

    Орбітальний апарат ExoMars Trace Gas Orbiter Європейського космічного агентства (ESA) сфотографував кратер на Марсі. Його рельєф покритий водяним льодом. Про це інформує пресслужба Європейського космічного агентства.

    Кратер довжиною чотири кілометри розташований у Великій Північній рівнині Червоної планети.

    Фотографію було зроблено ще 5 липня, однак оприлюднено лише нині.

    Кратер покритий водяним льодом, що переважає на його північних схилах, де протягом року відзначається найменше годин сонячного світла. Водночас темний матеріал, який спостерігається на фото, ймовірно, складається з базальту.

    Вільна частина від льоду була сформована еоловими процесами, тобто, активністю вітру, який здатний викликати ерозію, переносити й відкладати гірські породи.

    Нагадаємо, на Марсі знайшли унікальні кліматичні й геологічні умови.

    Раніше марсохід NASA зробив світлину «позаземного спокою».

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    Теги: фотограф космос наука
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    Європейське космічне агентство показало льодяний кратер на Марсі (фото)