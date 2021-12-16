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    На Марсі знайшли унікальні кліматичні й геологічні умови

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    На Марсі знайшли величезні запаси льоду - На Марсі знайшли унікальні кліматичні й геологічні умови
    На Марсі знайшли величезні запаси льоду
    фото: NASA

    Астрономи вважають, що води в приповерхневих породах Хаосу Кандора як мінімум 40%

    Зонд ЕкзоМарс-TGO знайшов у центрі марсіанських долин Марінер великі поклади льоду. Про це повідомляє сайт Європейського космічного агентства.

    «Зонд TGO може шукати й досліджувати «оази« марсіанської води, приховані під багатометровим шаром пилу і ґрунту, які в минулому ми просто не могли виявити. Зокрема, прилад Frend відкрив ділянку в системі каньйонів у долинах Марінер, 40% поверхні якої покрито покладами льоду», – зазначили автори дослідження.

    Астрономи вважають, що води в приповерхневих породах Хаосу Кандора як мінімум 40%.

    Причому у вигляді чистого льоду, який, у порівнянні з іншими подібними знахідками, перебуває в стабільному стані.

    «Це говорить або про унікальні кліматичні й геологічні умови в долинах Марінер, або свідчить про те, що місцеві запаси води постійно поповнюються», – підсумували вчені.

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    Теги: космос NASA
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    На Марсі знайшли унікальні кліматичні й геологічні умови