На Марсі знайшли унікальні кліматичні й геологічні умови

Астрономи вважають, що води в приповерхневих породах Хаосу Кандора як мінімум 40%

Зонд ЕкзоМарс-TGO знайшов у центрі марсіанських долин Марінер великі поклади льоду. Про це повідомляє сайт Європейського космічного агентства.

«Зонд TGO може шукати й досліджувати «оази« марсіанської води, приховані під багатометровим шаром пилу і ґрунту, які в минулому ми просто не могли виявити. Зокрема, прилад Frend відкрив ділянку в системі каньйонів у долинах Марінер, 40% поверхні якої покрито покладами льоду», – зазначили автори дослідження.

Астрономи вважають, що води в приповерхневих породах Хаосу Кандора як мінімум 40%.

Причому у вигляді чистого льоду, який, у порівнянні з іншими подібними знахідками, перебуває в стабільному стані.

«Це говорить або про унікальні кліматичні й геологічні умови в долинах Марінер, або свідчить про те, що місцеві запаси води постійно поповнюються», – підсумували вчені.

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