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    Найпотужніший космічний телескоп James Webb відправився на орбіту: деталі запуску

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    Розробники сподіваються, що телескоп допоможе розібратися у таємницях Всесвіту - Найпотужніший космічний телескоп James Webb відправився на орбіту: деталі запуску
    Розробники сподіваються, що телескоп допоможе розібратися у таємницях Всесвіту
    фото: пресслужба nasa

    Запуск ракети-носія відбувся із космодрому Куру, що розташований в джунглях Французької Гвіани

    Сьогодні, 25 грудня, одноразова ракета-носій Ariane 5, що була побудована Європейським космічним агентством – вивела на орбіту Землі телескоп James Webb. Космічна обсерваторія продовжить свій рух до точки Лангранжу. Про це повідомила пресслужба NASA.

    Чому саме точка Лангранжу

    Це особливе місце в космосі, де тяжіння небесних тіл, у тому числі Землі і Місяця – дозволять телескопу перебувати у нерухомому стані. Точка розташована на відставні 1,5 млн км від нашої планети й найкраще підходить обсерваторії для огляду Всесвіту.

    Запуск ракети відбувся із космодрому Куру, що розташований в джунглях Французької Гвіани неподалік від узбережжя Атлантичного океану.

    Нагадаємо, раніше космічне агенство NASA зробило черговий крок до вивчення далеких глибин космосу. За допомогою ракети Falcon 9, був виведений на орбіту телескоп Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE).

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    Теги: космос NASA Twitter
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    Найпотужніший космічний телескоп James Webb відправився на орбіту: деталі запуску