Найпотужніший космічний телескоп James Webb відправився на орбіту: деталі запуску

Розробники сподіваються, що телескоп допоможе розібратися у таємницях Всесвіту

Запуск ракети-носія відбувся із космодрому Куру, що розташований в джунглях Французької Гвіани

Сьогодні, 25 грудня, одноразова ракета-носій Ariane 5, що була побудована Європейським космічним агентством – вивела на орбіту Землі телескоп James Webb. Космічна обсерваторія продовжить свій рух до точки Лангранжу. Про це повідомила пресслужба NASA.

Чому саме точка Лангранжу

Це особливе місце в космосі, де тяжіння небесних тіл, у тому числі Землі і Місяця – дозволять телескопу перебувати у нерухомому стані. Точка розташована на відставні 1,5 млн км від нашої планети й найкраще підходить обсерваторії для огляду Всесвіту.

#NASAWebb is safely in space with its solar array drawing power from the Sun! Its reaction wheels will keep the spacecraft pointed in the right direction so that its sunshield can protect the telescope from radiation and heat: https://t.co/NZJ7sSJ8fX#UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/s4nfqvKJZD — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) December 25, 2021

Запуск ракети відбувся із космодрому Куру, що розташований в джунглях Французької Гвіани неподалік від узбережжя Атлантичного океану.

We have LIFTOFF of the @NASAWebb Space Telescope!



At 7:20am ET (12:20 UTC), the beginning of a new, exciting decade of science climbed to the sky. Webb’s mission to #UnfoldTheUniverse will change our understanding of space as we know it. pic.twitter.com/Al8Wi5c0K6 — NASA (@NASA) December 25, 2021

Нагадаємо, раніше космічне агенство NASA зробило черговий крок до вивчення далеких глибин космосу. За допомогою ракети Falcon 9, був виведений на орбіту телескоп Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE).

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