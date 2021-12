Найпотужніший космічний телескоп James Webb відправився на орбіту: деталі запуску

Сьогодні, 25 грудня, одноразова ракета-носій Ariane 5, що була побудована Європейським космічним агентством – вивела на орбіту Землі телескоп James Webb. Космічна обсерваторія продовжить свій рух до точки Лангранжу. Про це повідомила пресслужба NASA.

Чому саме точка Лангранжу

Це особливе місце в космосі, де тяжіння небесних тіл, у тому числі Землі і Місяця – дозволять телескопу перебувати у нерухомому стані. Точка розташована на відставні 1,5 млн км від нашої планети й найкраще підходить обсерваторії для огляду Всесвіту.

