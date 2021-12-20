NASA створили візитівки для подорожей на інші планети (фото)

Кожен постер пройшов ряд концепцій і переробок, і кожен був покращений завдяки відгукам експертів

Космічне агентство забігло трохи наперед

Творча група візуальних стратегів, відома як «The Studio», створила серію плакатів під назвою «Бачення майбутнього». Дев’ять художників, дизайнерів та ілюстраторів брали участь у розробці плакатів, які є результатом багатьох мозкових штурмів із вченими, інженерами та експертами-комунікаторами JPL (підрозділ NASA).

«Уява − наше вікно в майбутнє. У NASA ми прагнемо бути сміливими, просуваючи межі можливостей, щоб коли-небудь за допомогою нових поколінь новаторів і дослідників ці бачення майбутнього могли стати реальністю. Переглядаючи ці зображення уявних туристичних місць, пам’ятайте, що ви можете бути архітектором майбутнього», − розповіли дослідники.

Нагадаємо, марсохід Perseverance у рамках дослідницької місії Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA) зробив нове фото Червоної планети.

Perseverance має зібрати на Марсі зразки породи, які на Землю вивезе спеціальна спільна місія Європейської космічної агенції (ЄКА) та NASA. Її планують відправити до Марса не раніше 2026 року.

Крім цього, до Землі наближається «потенційно небезпечний» астероїд.