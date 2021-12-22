Компанія Ілона Маска запустить український супутник у січні: названо нову дату

Так відбувалась підготовка «Січ-2-30» до транспортування у США

Супутник «Січ-2-30» уже інтегрований із ракетою Falcon 9 компанії SpaceX

Компанія SpaceX запустить український супутник «Січ-2-30» з американського космодрому 13 січня 2022 року, а не 10 січня, як планувалося. Про це повідомив розробник супутника, конструкторське бюро «Південне».

Супутник вже інтегрований із важкою ракетою-носієм Falcon 9 і готовий до запуску. 20 грудня КБ «Південне» і нідерландська компанія Isilaunch (інтегратор місії) підписали відповідний протокол.

За планом «Січ-2-30» фотографуватиме Землю і територію України протягом пʼяти років на висоті 663-682 км. Це дозволить контролювати використання лісових масивів і водних ресурсів, вирубування лісів, а також стежити за пожежами. Супутник увійде в групу із 7 апаратів, які мають запустити протягом пʼяти років.

8 грудня з Міжнародного аеропорту «Бориспіль» вилетів вантажний літак авіакомпанії Turkish Airlines з українським космічним апаратом «Січ-2-30» на борту.

Раніше SpaceX анонсувала серію запусків на грудень: їх відбудеться ще щонайменше п'ять до завершення року.

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