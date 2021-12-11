Марсохід NASA зробив світлину «позаземного спокою»

Такий вигляд має ранок на планеті-сусідці

Знімок Червоної планети передав на Землю марсохід

Марсохід Perseverance у рамках дослідницької місії Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA) зробив нове фото Червоної планети. Про це повідомляє пресслужба апарату у Тwitter.

«Доброго ранку з Марса, де як завжди запорошено, холодно й позаземно спокійно», – йдеться у повідомленні.

Раніше у середині листопада Perseverance взяв іще один зразок каменя на Червоній планеті.

Марсохід Perseverance доставлений на Червону планету разом із гелікоптером Ingenuity у рамках дослідницької місії Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA) 18 лютого цього року.

Perseverance має зібрати на Марсі зразки породи, які на Землю вивезе спеціальна спільна місія Європейської космічної агенції (ЄКА) та NASA. Її планують відправити до Марса не раніше 2026 року.

Нагадаємо, до Землі наближається «потенційно небезпечний» астероїд.

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