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    У Нідерландах повінь прорвала дамбу, людей масово евакуюють

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    Дамбу прорвало в районі містечка Меєрсен, вода руйнує інфраструктуру всього регіону - У Нідерландах повінь прорвала дамбу, людей масово евакуюють
    Дамбу прорвало в районі містечка Меєрсен, вода руйнує інфраструктуру всього регіону
    Фото: Reuters

    Прем'єр-міністр вже оголосив повінь в провінції Лімбург національним лихом

    Повінь на півдні Нідерландів прорвала дамбу, сотні людей евакуйовано. Як пише Reuters, ситуація погіршується на тлі сильних дощів у Західній Європі.

    Повідомляється, що дамбу прорвало в районі містечка Меєрсен, вода руйнує інфраструктуру всього регіону. Служби екстреної допомоги оголосили, що паводкові води ось-ось затоплять навколишні селища Бунде, Вулвамес, Броммелен і Геулле. Людей закликали евакуюватися до безпечних місць, але перед цим відключити світло і газ.

    Очікується, що повінь торкнеться близько 3 000 осіб. Прем'єр-міністр Марк Рютте вже оголосив повінь в провінції Лімбург національним лихом. Сотні пожежників і солдатів задіяні в зміцненні дамб і евакуації жителів.

    За заявою місцевої влади, рівень води в Маасі і Рурі напередодні досяг рекордних рівнів, перевершивши ті, які призвели до великих повеней в 1993 і 1995 роках.

    Пік цієї повені очікується сьогодні ввечері. Можливо, буде евакуйовано лікарню в місті Венло.

    Нагадаємо, влада Німеччини оголосила режим військової катастрофи. У Німеччині, яка страждає від небезпечної повені, в результаті стихії безвісти зникли понад 1 300 осіб, кількість жертв потопу перевищила 100 осіб.

    У країні з вівторка тривають сильні дощі, через які утворилася повінь.

    Також, влада округу Арвайлер німецької федеральної землі Рейнланд–Пфальц заявила про понад 1,3 тис. зниклих безвісти.

    Також бельгійські провінції Льєж і Намюр оголошені зоною стихійного лиха через потужні опади та повені.

    Теги: стихійні лиха вода Нідерланди повінь евакуація
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    У Нідерландах повінь прорвала дамбу, людей масово евакуюють