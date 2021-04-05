Локдаун у Києві: порожні станції столичної підземки (фото)

Пенсіонери намагаються зайти в громадський транспорт, але їх не пускають

Перед входом до столичного метрополітену стоїть охорона, що перевіряє спецперепустки та посвідчення особи

Від сьогодні й до 16 квітня громадський транспорт столиці перевозить пасажирів лише за спеціальними перепустками. Через це він курсує майже порожнім, дізнався «Главком» із власних джерел.

Також стало відомо, що в понеділок, 5 березня, деякі станції метро відкрили лише один вестибюль для входу та виходу. Перед скляними дверима всіх станцій чергують наряди поліції та муніципалів. Вони ретельно перевіряють спецперепустки та вимагають посвідчення особи. Без скандалів не обходиться. Наприклад, на станції метро «Теремки» не пустили жінку, яка пред’явила спецперепустку, але на зворотному боці картки не було її прізвища та печатки підприємства, на якому вона отримала «проїзний».

Нагадаємо, що спецперепустки надає Департамент транспортної інфраструктури КМДА за заявками підприємств і служб критичної інфраструктури. Зокрема, картки отримали медики, рятувальники, працівники соціальної сфери, транспорту, торгівлі, комунальники та військові. Усього таких карток буде, як і під час карантину минулого року, близько 400 тисяч.

Водночас чинний розклад руху потягів та електричок у Києві залишиться без змін. Укрзалізниця не обмежуватиме висадку та посадку пасажирів у столиці до того, як Державна або регіональні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій не ухвалять відповідне рішення.

Раніше «Київський метрополітен» виступив з розʼясненням, що наявність спецперепустки не відміняє необхідність оплати проїзду.