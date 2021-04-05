Таксисти Києва у перший день локдауну в два-три рази підняли ціни

Вартість поїздки з правого берега на лівий сягає понад 500 гривень

Через обмеження в користуванні громадським транспортом, введене сьогодні у Києві, значно піднялись ціни на таксі. Як стало відомо «Главкому» з власних джерел, ціни на проїзд збільшилися в два-три рази, при цьому вільного транспорту все рівно бракує аби задовільнити попит.

Дані сервісів для оренди таксі Uklon, Bolt і Uber свідчать, що ціни помітно зросли через підвищений попит. Наприклад, поїздка від метро Почайна до Майдану Незалежності обійдеться не менше ніж в 200 грн, з Позняків до Контрактової площі – дорожче 400 грн, а від станції метро Васильківська до Золотих воріт – від 250 грн. Вартість проїзду від вулиці Глибочицької до проспекту Бажана становить 507 гривень.

Як повідомлялося раніше, з 5 квітня у Києві усі види громадського транспорту, включно з маршрутними таксі, братимуть пасажирів виключно за спецперепустками.

Загалом планується роздати близько 400 тисяч перепусток. Крім того КМДА додатково повідомила, що заяви від фізичних осіб на отримання перепусток прийматися не будуть.

2 березня Департамент транспортної інфраструктури Київської державної міської адміністрації звернувся до поліції через оголошення в інтернеті, на яких пропонують купити спецперепустки на громадський транспорт.

Через недоступність громадського транспорту, кияни активно користуються власними автомобілями та таксі, що спричинило затори на усіх мостах та крупних магістралях міста.