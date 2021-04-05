  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Таксисти Києва у перший день локдауну в два-три рази підняли ціни

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В умовах локдауну таксі стали єдиним доступним транспортом для багатьох киян - Таксисти Києва у перший день локдауну в два-три рази підняли ціни
    В умовах локдауну таксі стали єдиним доступним транспортом для багатьох киян
    Ілюстративне фото

    Вартість поїздки з правого берега на лівий сягає понад 500 гривень

    Через обмеження в користуванні громадським транспортом, введене сьогодні у Києві, значно піднялись ціни на таксі. Як стало відомо «Главкому» з власних джерел, ціни на проїзд збільшилися в два-три рази, при цьому вільного транспорту все рівно бракує аби задовільнити попит.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Таксисти Києва у перший день локдауну в два-три рази підняли ціни
    Таксисти Києва у перший день локдауну в два-три рази підняли ціни
    Таксисти Києва у перший день локдауну в два-три рази підняли ціни
    Таксисти Києва у перший день локдауну в два-три рази підняли ціни
    Таксисти Києва у перший день локдауну в два-три рази підняли ціни
    Таксисти Києва у перший день локдауну в два-три рази підняли ціни

    Дані сервісів для оренди таксі Uklon, Bolt і Uber свідчать, що ціни помітно зросли через підвищений попит. Наприклад, поїздка від метро Почайна до Майдану Незалежності обійдеться не менше ніж в 200 грн, з Позняків до Контрактової площі дорожче 400 грн, а від станції метро Васильківська до Золотих воріт від 250 грн. Вартість проїзду від вулиці Глибочицької до проспекту Бажана становить 507 гривень.

    Як повідомлялося раніше, з 5 квітня у Києві усі види громадського транспорту, включно з маршрутними таксі, братимуть пасажирів виключно за спецперепустками.

    Загалом планується роздати близько 400 тисяч перепусток. Крім того КМДА додатково повідомила, що заяви від фізичних осіб на отримання перепусток прийматися не будуть.

    2 березня Департамент транспортної інфраструктури Київської державної міської адміністрації звернувся до поліції через оголошення в інтернеті, на яких пропонують купити спецперепустки на громадський транспорт.

    Через недоступність громадського транспорту, кияни активно користуються власними автомобілями та таксі, що спричинило затори на усіх мостах та крупних магістралях міста.

    Читайте також:

    Теги: таксі Київ громадський транспорт метро ціни Uber КМДА транспорт кияни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies