Вчені з’ясували, чому від коронавірусу частіше помирають не жінки, а чоловіки

Чоловіки у віці від 60 років починають втрачати первинну імунну відповідь на SARS-CoV-2

Вчені Єльського університету в США пояснили, чому чоловіки в 1,7 раза частіше вмирають від коронавірусу, ніж жінки.

Про рішення загадки статевих відмінностей у розвитку важких симптомів Covid-19 повідомляється в журналі Science.

За словами дослідників, одне з пояснень полягає в тому, що жінки мають дві Х-хромосоми, які багаті генами, які регулюють імунну відповідь. Хоча одна з Х-хромосом заглушена в результаті механізму дозової компенсації генів, деяка частина ДНК здатна активувати вроджену імунну систему.

Також захисну роль грає жіночий статевий гормон естроген, який здатний блокувати рецептор АСЕ2, використовуваний коронавірусом для проникнення в клітини.

При цьому йдеться, що чоловічі гормони андрогени, мабуть, посилюють здатність вірусу інфікувати клітини.

Чоловіки у віці від 60 років починають втрачати первинну імунну відповідь на SARS-CoV-2, однак у них часто спостерігається надмірна компенсаторна реакція з боку інших молекул імунної системи, що може привести до смертельно небезпечного системному запаленню, відомому як цитокіновий шторм.

Раніше стало відомо, що в Україні буде лабораторія, яка виявлятиме нові штами Covid-19.

Тим часом італійські вчені розпочали розробку вакцини проти Covid-19 та обіцяють розпочати її масове застосування восени 2021 року.

Зараз у світі роблять щеплення 10 різними вакцинами.

Але дослідження їхньої безпеки та ефективності ще не завершені. Ці вакцини поки що на третій фазі клінічних випробувань.

Після успішного завершення цього етапу виробники вакцин подають заявку на затвердження препарату до відповідних регулюючих органів. Потім наступає четверта фаза випробування – постліцензійна. Її проводять, щоб перевірити, чи викликає вакцина проблеми.

Деякі з вакцин вже схвалені для екстреного або й повного використання – попередньо вони продемонстрували ефективність до 95%.

До слова, Україна не випустила жодної вакцини за 30 років. Відомий академік Михайло Тукало визнав занепад нашої науки. В інтерв’ю «Главкому» академік розказав, хто в Україні зараз займається розробкою вакцини від коронавірусу..