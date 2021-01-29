Померла перша афроамериканка, яка отримала Оскар

Померла американська актриса Сіселі Тайсон

Американська актриса Сіселі Тайсон, яка стала першою в історії афроамериканкою, котра отримала «Оскар« за видатні заслуги в кінематографі, померла на 97-му році життя.

Про це повідомляє видання Variety з посиланням на представника актриси Ларрі Томпсона.

«З важким серцем сім'я міс Сіселі Тайсон оголосила про її відхід сьогодні вдень», – повідомив менеджер.

Про причини смерті не уточнюється.

Сіселі Тайсон народилася в 1924 році у США. За свою кар'єру вона знялася більш ніж в 150 фільмах і серіалах, серед яких радянсько-американська музична кінострічка «Синій птах» (1976).

У 1973 році Тайсон була номінована на «Оскар» і «Золотий глобус» за найкращу жіночу роль у фільмі «Саундер».

У 1974 і 1994 актриса отримала дві премії Emmy.

Також вона знімалася в таких фільмах і серіалах, як «Смажені зелені помідори» (1991), «Завдяки Вінн Діксі» (2005), «Прислуга» (2011), серіал «Як уникнути покарання за вбивство» (2014 - 2020).