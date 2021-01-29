У «Слузі народу» народу заявили, що «група Коломойського пустилася берега»

Богуцька натякнула, що Дубінського виключать із фракції

Група народних депутатів фракції «Слуга народу», яку пов'язують з українським бізнесменом Ігорем Коломойським, 28 січня проігнорувала призначення міністра енергетики України.

Про це нардепка від «Слуги народу» Ліза Богуцька написала у Facebook.

«Група Коломойського« пустилася берега. Мабуть, вирішили показати президенту [України Володимирові Зеленському], що без них фракції СН буде завчасний раптовий кінець. Шантажують... Тим паче, коли санкції США вже досить боляче б'ють по засобах масової комунікації головного борця із «соросято-пінчучато-шабунято-лещенятами». YouTube-канал [нардепа] Олександра Дубінського канув у Лету. Думаю, що це далеко не фінал», – зазначила вона.

Вона натякнула, що Дубінського виключать із фракції.

«Складно сказати, що буде далі: підуть за Дубінським у вільне парламентське плавання його однодумці чи ні. Думаю, що якщо й так, то «клуб самогубців« не перевищить 10 депутатів-мажоритарників», – підкреслила Богуцька.

Вона заявила, що розпуск Верховної Ради, якого прагнуть її колеги, «ніяк не вплине на послаблення санкцій».

Нагадаємо, 11 січня Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадило санкції проти семи людей та чотирьох організацій, які є частиною пов’язаної з Росією мережі закордонного впливу. Американська влада вказує на причетність до цієї мережі українського народного депутата Андрія Деркача, якого Вашингтон називає російським агентом.

Під санкції потрапили народний депутат України зі «Слуги народу» Олександр Дубінський, колишній народний депутат Олександр Онищенко, колишній прокурор Костянтин Кулик, помічники Деркача Антон Симоненко та Дмитро Ковальчук, колишній працівник посольства США в Україні Андрій Теліженко та політолог Петро Журавель. Крім того, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти компаній «Ера-Медіа», «Інформаційного агентства Онлі Н’юз», «Скептик» та сайту Nabuleaks.

Через кілька днів після цього перестав працювати сайт dubinsky.pro, домен якого було зареєстровано через американський хостинг.

Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження щодо народного депутата від «Слуги народу» Олександра Дубінського за двома статтями.

Крім того, Нацбанк попередив фінустанови про ризики співпраці з Дубінським. 22 січня Дубінський повідомив у Facebook, що в Монобанку йому запропонували закрити рахунок.

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