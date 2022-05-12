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    Події в Україні

    Масштабна атака на Кременчук: перші подробиці (відео)

    Окупанти не вперше влучають у Кременчуцький НПЗ - Масштабна атака на Кременчук: перші подробиці (відео)
    Окупанти не вперше влучають у Кременчуцький НПЗ
    фото з відкритих джерел

    Рашисти сьогодні ввечері вдарили по Кременчуку, що на Полтавщині, 12 ракетами

    Обстріл Полтавської області 12 травня став чи не найбільшим за час повномасштабної війни. По інфраструктурі Кременчука вдарили 12 російських ракет. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у Telegram.

    «Сьогодні, на жаль, неспокійний вечір на Полтавщині. Близько шостої години вечора ворог вдарив по Кременчуку 12 ракетами. Більшість з них влучили по нафтопереробному заводу. Там зараз пожежа, працюють рятувальники, пожежники. На щастя, постраждалих та загиблих немає», – сказав посадовець.

    Лунін додав, що пожежу локалізовано. Одну ракету наші ЗСУ збили.

    Зазначимо, що рашисти вже кілька разів здійснювали атаку на Кременчуцький НПЗ. Так, 24 квітня вони випустили дев'ять ракет по об'єкту. Тоді одна людина загинула, а ще семеро постраждали.

    Нагадаємо, що у ніч на 16 квітня ворог ударив по господарській інфраструктурі в одному з сіл під Полтавою. Унаслідок обстрілу були зруйновані будівлі, одна людина загинула і ще одна отримала поранення.

    Теги: росія окупанти війна обстріл Україна Полтавщина ракета окупація Кременчук #stoprussia
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    Масштабна атака на Кременчук: перші подробиці (відео)