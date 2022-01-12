Пригоди Чауса. СБУ досі шукає викрадачів колишнього судді, який ховав долари у банках

Держприкордонна служба відрапортувала: в період з 1 січня 2016 року до 30 липня 2021 року ексуддя Микола Чаус не перетинав державний кордон України.

Суд дав правоохоронцям ще рік на завершення досудового розслідування

Головне слідче управління Служби безпеки України ще рік (до 10 січня 2023 року) розслідуватиме кримінальне провадження за фактами викрадення та незаконного перетину державного кордону екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу Шевченківського районного суду Києва від 5 січня.

Слідство з’ясувало, що протягом 22 серпня 2016 року-3 квітня 2021 року Чаус мешкав на найнятих квартирах у Кишиневі. До столиці Молдови екссуддя потрапив після викриття його співробітниками Національного антикорупційного бюро на хабарі.

Однак вдень 3 квітня 2021 року на вулиці Кишинева Чауса викрали невідомі особи. 30 липня невідомі доставили колишнього суддю до водойми, яка розташована на околицях села Мазурівка та смт Чернівці Могилів-Подільського району Вінницької області. Того ж дня, як стверджував сам Чаус, він, звільнившись від двох осіб, які здійснювали його переправу через водойму, втік і пішки прибув до села Мазурівка. Про неочікуваного візитера місцевій поліції доповів староста села Леонід Вітковський.

У такому вигляді Микола Чаус з'явився після втечі від викрадачів (фото з відкритих джерел)

При цьому у судових матеріалах відсутня інформація, де був Чаус із часу викрадення з Молдови і до його появи на Вінниччині.

Також СБУ, посилаючись на відомості держприкордонної служби, зазначила: в період із 1 січня 2016 року до 30 липня 2021 року Микола Чаус не перетинав державний кордон України.

Наразі Служба безпеки оглянула відеозаписи з камер відеоспостереження на неподалік від місця виявлення екссудді; провела слідчий експеримент щодо з’ясування місця звільнення Чауса від викрадачів; допитала самого колишнього суддю як потерпілого; призначила ряд експертиз.

У клопотанні слідчий СБУ наголосив на проведенні ще низки слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які мають суттєве значення для неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень й об’єктивного можливого судового розгляду.

Як повідомляв «Главком», наприкінці грудня 2021 року президентка Молдови Мая Санду заявила, що Кишинів не отримав офіційних пояснень від України щодо того, як колишній суддя Микола Чаус потрапив із Молдови до України.

Нагадаємо, екссуддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус просить Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) визнати незаконним та скасувати наказ про відрахування його зі штату суддів.

Зазначимо, у грудні засідання суду у справі Миколи Чауса, якого звинувачують в отриманні хабаря у розмірі $150 тис, перенесли нібито через те, що Чаус втратив слух.

30 листопада Антикорупційний суд провів перше засідання у справі судді Чауса. Раніше Чаус прийшов на суд у бронежилеті.

3 серпня детективи НАБУ затримали екссуддю Дніпровського райсуду Києва у лікарні «Феофанія». 4 серпня Вищий антикорупційний суд обрав екссудді запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а також зобов‘язав здати закордонні паспорти та носити електронний засіб контролю (браслет).

6 серпня захисту відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення. Після завершення ознайомлення екссудді вручений обвинувальний акт.

Зазначимо, НАБУ з 2016 року розслідує кримінальне провадження за фактом вимагання та отримання великого хабаря суддею Дніпровського суду Києва Чаусом. Хабар суддя закопав на городі в банках.

Згодом Чаус знайшовся в селі у Вінницькій області. Після чого його забрали співробітники СБУ. І врешті Національне антикорупційне бюро України заявило про затримання екссудді Дніпровського райсуду Києва в лікарні «Феофанія».