«Приніс Білорусі добробут»: «слуга народу» Гетманцев похвалив Лукашенка

Нардеп вважає Лукашенка ефективнішим за Порошенка

Народний депутат від «Слуги народу», голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев похвалив Олександра Лукашенка. Депутат вважає Лукашенка ефективнішим лідером, ніж Петра Порошенка. Про це Гетманцев заявив у своєму Facebook.

На погоджувальній раді Верховної Ради 7 вересня Порошенко порівняв політику чинного глави держави Володимира Зеленського з діями Лукашенка.

«Тому що політична поведінка Зеленського з переслідуваннями опозиції, з усіма своїми «вагнерами», чаусами, трухіними, зеленкою, несамостійними правоохоронними органами, які переслідують опозицію, з генералами, які знаходяться за ґратами, чітко підтверджує – пан Зеленський рухається протореною дорогою Лукашенка. Буде шкода, якщо він так само і закінчить», – заявив Порошенко.

Керівнику «Європейської солідарності» відповів «слуга народу» Данило Гетманцев.

«Нагадаю, що Лукашенко при владі, на відміну від Петра Олексійовича, з ганьбою відправленого на політичну пенсію, вже 27 років. Згоден, – різних років. Однак років, які принесли Білорусі добробуту майже вдвічі вище, ніж унаслідок нечуваних реформ п'ятого президента», – написав Гетманцев у соцмережі.

У який спосіб і за який саме період вимірювали добробут країн, депутат не уточнив.

Гетманцев також зазначив, що пенсіонери в Білорусі «можуть на свою пенсію, навіть мінімальну, цілком стерпно прожити», і пообіцяв, що нинішня влада України забезпечить «і пенсіонерам, і вчителям, і медикам належні стандарти життя».

Нагадаємо, нещодавно народного депутата Євгена Шевченка виключили з фракції «Слуга народу» за підтримку політики невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Зазначимо, що Євген Шевченко їздив на зустріч до Лукашенка в Палац Незалежності в Мінську. У політичній силі повідомили, що Шевченка не делегували ні «Слуга народу», ні Міністерство закордонних справ чи Офіс президента України на проведення будь-яких перемовин з офіційними особами Білорусі.

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