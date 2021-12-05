У Львові поліція розігнала гучну вечірку на заводі

Дільничний поліцейський також оформив матеріали за незаконний продаж алкоголю на вечірці

На організатора оформили адмінматеріали за порушення вимог карантину та порушення тиші

У неділю вночі, 5 грудня, львівські патрульні поліцейські припинили гучну вечірку у приміщенні заводу на вулиці Заводській. На організатора святкування оформили адміністративні матеріали про порушення карантину та тиші.

У патрульній поліції Львівщини розповіли, що близько 2:00 ночі отримали виклик на вул. Заводську, де, зі слів заявників, відбувається порушення тиші на одному із заводів. У цей час в приміщенні заводу тривала велелюдна вечірка. Організатором святкування виявився 35-річний львів'янин. Також поліцейські побачили, що там продають алкоголь, а ліцензії на це нема.

Порушення припинили. На організатора оформили адмінматеріали за порушення вимог карантину та порушення тиші. Вилучили 116 пляшок алкоголю. Дільничний поліцейський також оформив матеріали за незаконний продаж алкоголю.

Як інформує Zaxid.net, поліцейські не повідомляють, у приміщенні якого заводу відбувалося гучне святкування. На вул. Заводській, 31 у Львові розташований Львівський завод радіоелектронної медичної апаратури (РЕМА).

Як відомо, у День пам'яті жертв Голодомору, 27 листопада, відомий Instagram-блогер Олександр Заліско на честь свого дня народження влаштував у Будинку вчених у Львові гучну вечірку з елементами еротики. На святкування він зібрав також і відомих українських друзів-блогерів.

Згодом стали відомі скандальні деталі «туси» на роковини Голодомору.

Також поліцейські склали на організатора скандальної вечірки у День пам'яті голодоморів протокол за недотримання карантинних обмежень.

Після розголосу у ЗМІ низка компаній припинили співпрацю з блогерами або пообіцяли в майбутньому не працювати з фігурантами гучного скандалу.

Нагадаємо, ведучий Остапчук вибачився за скандальну вечірку у Львові.

3 грудня у віці 75 років помер Роман Славітіч – директор Будинку вчених, у якому відбулася вечірка блогерів. Чоловікові стало погано у приміщенні Львівської міськради, він знепритомнів, і медики не змогли його реанімувати.

Олександр Заліско опублікував у Instagram допис, у якому висловив співчуття родичам померлого. На думку блогера, серце Славітіча не витримало через критику після скандалу.

Блогер розплакався і сказав, що дуже співчуває сім'ї директора Будинку вчених, але не винен у його смерті. Опісля ж Заліску стало зле. Друзі повідомили, що у нього почалися проблеми з тиском і нервовий зрив.