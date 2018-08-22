Остання репетиція параду: на Хрещатику знову проїхали танки (фото)
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У параді брали участь також іноземні військовослужбовці
У Києві ввечері 22 серпня пройшла генеральна репетиція військового параду, який відбудеться 24 серпня на честь 27-ї річниці Незалежності України.
У параді брали участь представники різних силових структур України, а також іноземні військовослужбовці.
Також Хрещатиком проїхала військова техніка, а у небі пролетіли військові літаки.
На репетицію параду прибув президент Петро Порошенко. Також були присутні керівники силових структур України.
Як відомо, через репетицію рух в центрі міста частково перекрито, змінено маршрути громадського транспорту.
Нагадаємо,міністр оборони України Степан Полторак заявив, що на параді на День Незалежності буде задіяно близько 250 одиниць техніки - нової та такої, яка прийнята на озброєння або проходить державні випробування.
У військовому параді до Дня Незалежності в Києві візьмуть участь делегації 18 країн.
Зокрема, на параді на честь 27-ї річниці Незалежності України буде присутній повноважний представник президента США.