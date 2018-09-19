Північ і Південь: неймовірний контраст між життям по обидва боки корейського кордону



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Минуло більше семи десятиліть з тих пір, як Корея була розділена на Північ і Південь в кінці Другої світової війни

Зараз Північна та Південна Кореї працюють над планом з об'єднання. Поки лідери двох країн намагаються залікувати рани минулого, фотограф Ед Джонс зробив яскраву серію зображень, що показують розходження і дивовижну схожість між життям на півночі і півдні.

Минуло більше семи десятиліть з тих пір, як Корея була розділена на Північ і Південь в кінці Другої світової війни. З тих пір життя стало значно відрізнятися для людей, які живуть по різні боки кордону. У той час, як Південь процвітав в економічному плані в умовах демократії, приймаючи до уваги всі аспекти сучасного життя, Північна Корея залишалася ізольованою через комуністичний режим, водночас роблячи великий акцент на традиції.