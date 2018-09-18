Лідери КНДР та Південної Кореї провели перший раунд переговорів



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Лідер КНДР Кім Чен Ин та президент Південної Кореї Мун Чже Ін

Другий раунд переговорів лідерів Півдня і Півночі відбудеться у середу

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін і голова Держради КНДР Кім Чен Ин провели у вівторок у Пхеньяні перший раунд двосторонніх переговорів, основною темою яких є денуклеаризація Корейського півострова.

Про це повідомляє KBS WORLD Radio News.

«Перший день саміту завершився вітальною вечерею. Другий раунд переговорів лідерів Півдня і Півночі відбудеться у середу», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, третій з початку року міжкорейський саміт почався о 15:45 за місцевим часом в будівлі Центрального комітету ТПК. Мун Чже Ін став першим зарубіжним гостем, якого північнокорейський лідер приймає в цьому приміщенні.

У переговорах також брали участь начальник відділу національної безпеки адміністрації президента РК Чон Ий Йон і директор Національної служби розвідки Со Хун. Північнокорейську сторону разом з Кім Чен Ином представляли завідувач відділом єдиного фронту ЦК ТПК Кім Йон Чхоль і сестра лідера КНДР, заступник завідувача міжнародним відділом ЦК ТПК Кім Йо Чжон.

Повернення південнокорейського лідера в Сеул заплановано на першу половину дня в четвер.

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін прибув у Пхеньян о 9:49 ранку у вівторок, 18 вересня.

Кім Чен Ин заявляв, що сподівається на великі результати від міжкорейського саміту.

Як відомо, перші дві зустрічі лідерів Південної Кореї і КНДР пройшли в демілітаризованій зоні прикордонного села Пханмунджом у квітні і травні 2018 року. 27 квітня Мун і Кім домовилися про повне ядерне роззброєння на Корейському півострові, а також щодо офіційного закінчення стану війни, в якому обидві країни перебували з початку 1950-х років. Зустріч 26 травня була неанонсованою, на ній обговорювалися, зокрема, майбутні переговори лідера КНДР з президентом США Дональдом Трампом, які пройшли 12 червня в Сінгапурі.

Джерело: Укрінформ