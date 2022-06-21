Луценко показав, як «переховується» в Лондоні (відео)

Луценко провів екскурсію бліндажем, щоб спростувати чутки про перебування за кордоном

Багато користувачів в інтернеті поширюють фейки, що Луценко нібито переховується за кордоном

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко провів екскурсію бліндажем та показав, як насправді «переховується в Лондоні». Відповідне відео він опублікував у Facebook.

За словами Луценка, багато користувачів в інтернеті поширюють фейки нібито він виїхав і наразі «переховується» за кордоном. Щоб спростувати інформацію Луценко записав відео із фронту та провів екскурсію «вулицями Лондону».

«Спеціально для чудаків, які в інтернеті пишуть, що Луценко насправді ховається в Лондоні, показую наш «Лондон», – сказав колишній генпрокурор.

Раніше Луценко показав, як вправляється із кайлом – поглиблює ним окоп.

Крім того, Луценко з окопа дорікнув Зеленському: «Ех, нам би ще «Стугни», які припинили фінансувати з 2019-го».

Також колишній нардеп і генпрокурор Юрій Луценко на війні на війні навчився готувати плов.

Нагадаємо, що у батальйоні разом із Юрієм Луценком несуть службу інші політики та відомі люди. Зокрема, колишній в.о. президента України Олександр Турчинов, екснардеп Сергій Хлань та колишній перший заступник голови СБУ Павло Демчина.