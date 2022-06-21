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  4. Луценко показав, як «переховується» в Лондоні (відео)
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    Події в Україні

    Луценко показав, як «переховується» в Лондоні (відео)

    Луценко провів екскурсію бліндажем, щоб спростувати чутки про перебування за кордоном - Луценко показав, як «переховується» в Лондоні (відео)
    Луценко провів екскурсію бліндажем, щоб спростувати чутки про перебування за кордоном
    фото: скріншот відео

    Багато користувачів в інтернеті поширюють фейки, що Луценко нібито переховується за кордоном

    Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко провів екскурсію бліндажем та показав, як насправді «переховується в Лондоні». Відповідне відео він опублікував у Facebook.

    За словами Луценка, багато користувачів в інтернеті поширюють фейки нібито він виїхав і наразі «переховується» за кордоном. Щоб спростувати інформацію Луценко записав відео із фронту та провів екскурсію «вулицями Лондону».

    «Спеціально для чудаків, які в інтернеті пишуть, що Луценко насправді ховається в Лондоні, показую наш «Лондон», – сказав колишній генпрокурор.

    Раніше Луценко показав, як вправляється із кайлом – поглиблює ним окоп.

    Крім того, Луценко з окопа дорікнув Зеленському: «Ех, нам би ще «Стугни», які припинили фінансувати з 2019-го».

    Також колишній нардеп і генпрокурор Юрій Луценко на війні на війні навчився готувати плов.

    Нагадаємо, що у батальйоні разом із Юрієм Луценком несуть службу інші політики та відомі люди. Зокрема, колишній в.о. президента України Олександр Турчинов, екснардеп Сергій Хлань та колишній перший заступник голови СБУ Павло Демчина.

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    Теги: росія Юрій Луценко окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Луценко показав, як «переховується» в Лондоні (відео)